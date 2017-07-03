Петер Саган выиграл третий этап Тур де Франс

Действующий чемпион мира, 27-летний словацкий гонщик команды BORA - hansgrohe Петер Саган одержал победу на 3-м этапе Тур де Франс-2017. Это его восьмая победа на этапах Большой Петли за карьеру.

Отрывам дня не удалось побороться за этап. После многочисленных атак со старта этапа вперёд сумели уехать Адам Хансен (Adam Hansen) из команды Lotto Soudal, Роман Арди (Romain Hardy) из команды Fortuneo – Oscaro и Нильс Политт (Nils Politt) из команды Katusha-Alpecin. Затем к ним переложились Натан Браун (Nathan Brown) из Cannondale-Drapac, Роман Сикар (Romain Sicard) из Direct Energie и Фредерик Бакарт (Frederik Backaert) из Wanty - Groupe Gobert. В итоге через 12 км после старта впереди пелотона сформировался отрыв из шести человек, правда, преимущество отрыва ни разу не превышало трёх минут.

За 60 км до финиша из пелотона атаковали Томас Де Гендт (Thomas De Gendt) из Lotto Soudal, Лилиан Кальмежан (Lilian Calmejane) из Direct Energie и Пьер Люк Перишон (Pierre-Luc Perichon) из Fortuneo – Oscaro, которые через 3 км добрали отрыв дня, после чего преимущество этой группы из 9 человек начало увеличиваться. Томас Де Гендт несколько раз атаковал из отрыва, и за 47 км до финиша ему удалось уехать вместе с Лилианом Кальмежаном (Direct-Energie), Романом Арди и Пьером-Люком Перишоном из Fortuneo – Oscaro.

За 30 км до финиша преимущество этой четвёрки составляло полторы минуты, а их бывших попутчиков по отрыву постепенно добрал пелотон. Ещё через 5 км отрыв дня стал распадаться, за 21,3 км до финиша атаковал Лилиан Кальмежан, он удержался дольше всех из гонщиков отрыва, его пелотон добрал за 10 км до финиша.

3-й этап – первый из этапов этого выпуска Тур де Франс с финишем в категорийный подъём. Генеральщики не стали атаковать на нём, за 200 м до финиша Петер Саган, находившийся в голове группы, начал ускоряться, и никто из соперников его не смог обойти. Петер Саган взял победу на этапе, опередив гонщика команды Sunweb Майкла Мэттьюса и ирландского гонщика команды Quick Step Floors Дэна Мартина.

Лилиан Кальмежан (Direct Energie) получил красный номер самого агрессивного гонщика этапа, Натан Браун (Cannondale-Drapac) перехватил у своего товарища по команде Тэйлора Финни гороховую майку лучшего в горной классификации.

Пьер Латур (AG2R) перехватил белую майку лидера классификации лучшего молодого гонщика, где теперь опережает Алексея Луценко (Astana) на 12 секунд. Стефан Кюнг (BMC), лидировавший в этой классификации, переместился на третью позицию, уступая Латуру 13 секунд.

Герант Томас (Sky) сохранил на своих плечах жёлтую майку лидера, а Крис Фрум, финишировавший 9-м, поднялся в общем зачёте на вторую позицию и теперь уступает своему товарищу по команде 12 секунд. Тройку лучших в генеральной классификации замыкает Майкл Мэттьюс (Sunweb).

Результаты 3 этапа Тур де Франс-2017