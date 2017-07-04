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Альберто КОНТАДОР: «Сейчас более важно не упасть»

Велогонщики комментируют первые этапы Тур де Франс

  • 04.07.2017 09:54
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На 3-м этапе Тур де Франс-2017, первом этапе с финишем в категорийный подъём, генеральщики финишировали в одной группе. Герант Томас (Sky), защитивший жёлтую майку лидера, и капитан команды Sky Крис Фрум финишировали 8-м и 9-м соответственно, что позволило Фруму подняться на 2-ю позицию в общем зачёте, где он уступает своему товарищу по команде 12 секунд.

Герант Томас (Sky): «Мы подошли к подъёму, находясь немного далековато, поэтому пришлось выходить вперёд перед поворотом, потому что Ричи атаковал. И мы удерживали свои позиции до финиша. Все ребята отработали по полной, Квято был последним, кто развозил нас, потом я немного подвёз Фруми. Этап получился хаотичным, пелотон сильно ускорился, когда уехали первые три гонщика. Расслабляться было нельзя. Но я рад, что мы с Фруми прошли этап в целости и сохранности.

Конечно, разделка показала, что у меня есть мощность, но я немного тяжелее, чем когда стартовал на Джиро д’Италия. Но, думаю, я смогу хорошо поработать. Надеюсь на том этапе, где я проиграю жёлтую майку, она перейдёт к Фруми!»

Ричи Порт (BMC): «Атака не была заранее продумана, просто ребята вывезли меня на фантастическую позицию, и я чувствовал себя отлично. Но потом, когда осталось 500 м, было ещё далеко. И вопрос снялся, когда подъехал Саган. Команда сегодня была сильна, жаль, что мы не смогли отфиншировать. Последние 40 км этапа шла адская борьба за позиции, и я рад, что мы прошли этап без повреждений».

Альберто Контадор (Trek-Segafredo): «Все ребята команды – Джон, Кун, Маркель, Гогль, Феллине, Бауке, Пантано, Аймар, невероятно работали на меня. Это значит, что у нас есть самое главное – вся команда работает в одном направлении.

Все три дня гонки я чувствую себя хорошо. Сегодня я не думал отыгрывать время, более важным было не упасть и не проиграть соперникам. Но день прошёл хорошо, мы проехали без проблем, а это самое важное.

Да, в конце я проиграл несколько позиций, но на первом километре подъёма я находился впереди. Потом, когда Ричи атаковал прямо передо мной, сначала я хотел поехать за ним, но ветер был очень сильным, и я остался позади. Думаю, это решение было верным, потому что в конце вышли более мощные ребята, чтобы бороться в спринте. Если бы я поехал за Ричи, то не уверен, смог бы я усидеть за другими, если бы нас поймали. Поэтому я ждал».

Результаты 3 этапа Тур де Франс-2017

Источник — Velolive.com

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