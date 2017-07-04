Алина ШУХ: «Эмоции на чемпионате Европы меня переполняли»

Украинская многоборка рассказала о победе сборной Украины на командном чемпионате Европы по легкой атлетике в Таллине.
«Я раньше никогда не выступала именно на командных чемпионатах Европы. И те ощущения, когда мы все переживали - выиграем или нет, а потом, когда поняли, что выиграли, - это так здорово, эмоции переполняли. Все наши атлеты молодцы, старались, друг друга поддерживали. Я очень довольна.
Конечно, я боролась за победу, ставила себе это целью. И, наверное, это два равноценных успеха – победа в команде и удачное выступление в личном зачете».
Напомним, что Украина выиграла командный чемпионат Европы по многоборью.
Источник — Xsport
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