Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Алина ШУХ: «Эмоции на чемпионате Европы меня переполняли»

Легкоатлетка поделилась эмоциями от победы команды на турнине в Таллине

  • 04.07.2017 15:05
  • 126 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Фейсбук Алины Шух
© Фейсбук Алины Шух
Украинская многоборка рассказала о победе сборной Украины на командном чемпионате Европы по легкой атлетике в Таллине.
 
«Я раньше никогда не выступала именно на командных чемпионатах Европы. И те ощущения, когда мы все переживали - выиграем или нет, а потом, когда поняли, что выиграли, - это так здорово, эмоции переполняли. Все наши атлеты молодцы, старались, друг друга поддерживали. Я очень довольна.
 
Конечно, я боролась за победу, ставила себе это целью. И, наверное, это два равноценных успеха – победа в команде и удачное выступление в личном зачете».
 

Источник — Xsport

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.