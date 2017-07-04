Арно Демар одержал первую в карьере победу на этапе Тур де Франс

25-летний французский гонщик команды FDJ Арно Демар (Arnaud Demare) одержал победу на 4-м этапе Тур де Франс-2017, опередив в спринте чемпиона мира Петера Сагана (BORA – hansgrohe) и Александра Кристоффа (Katusha – Alpecin). Однако, Петер Саган, ставший причиной падения Марка Кэвендиша (Dimension Data), был оштрафован организаторами на 30 секунд, , а затем дисквалифицирован с Тур де Франс-2017, и Александр Кристофф поднялся на вторую строчку классификации, а тройку призёров этапа замкнул Андре Грайпель (Lotto Soudal).

Победа Арно Демара стала первой победой французского гонщика на этапе Тур де Франс-2017 и первой победой французского гонщика в общем спринте с 2006 года.

На 207,5-км этапе со старта и до отметки 16,7 км до финиша в одиночном отрыве проехал 26-летний бельгийский гонщик команды Wanty - Groupe Gobert Гийом Ван Кейрсбулк (Guillaume Van Keirsbulck), по праву получивший красный номер самого агрессивного гонщика этапа.

После того, как пелотон добрал Гийома Ван Кейрсбулка, в пелотоне началась борьба за позиции, выстроились поезда, защищающие генеральщиков и спринтерские поезда.

Этап не обошёлся без завалов, оба произошли на финальном километре. Первый из завалов, в который попал и лидер общего зачёта Герант Томас (Sky), отрезал от борьбы лидера очковой классификации Марселя Киттеля (Quick Step Floors). Небольшая группа спринтеров, которой удалось избежать завала, начала разыгрывать спринт, но за несколько сотен метров до финиша произошёл второй завал. Британский спринтер команды Dimension Data Марк Кэвендиш оказался притёрт к ограждениям Петером Саганом и упал, через британского гонщика перелетели ещё несколько гонщиков. В том числе упал и Джон Дегенкольб (Trek-Segafredo).

Судьи гонки оштрафовали словацкого гонщика BORA – hansgrohe, действующего чемпиона мира Петера Сагана на 30 секунд, лишив его 2-го места на этапе.

После финиша Петер Саган подошёл к Марку Кэвендишу, чтобы извиниться. У Марка Кэвендиша подозрение на перелом ключицы, сразу после этапа он поехал в больницу.