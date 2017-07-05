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Бондаренко и Проценко выиграли мемориал Иштвана Дьюлаи

Украинцы выиграли золотую и серебряную медали, взяв высоту 2,30 м

  • 05.07.2017 10:27
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Getty Images. Богдан Бондаренко
© Getty Images. Богдан Бондаренко
Украинцы Богдан Бондаренко и Андрей Проценко выиграли золотую и серебряную награды соответственно на мемориале Иштвана Дьюлаи, проходившем 3-4 июля в Секешфегерваре (Венгрия). Оба украинца перепрыгнули планку 2,30 м.
 
Бондаренко взял планку с первой попытки и выиграл «золото». Проценко взял высоту лишь с третьей попытки, добыв «серебро».
 
На турнире также участвовала украинская бегунья Мария Шаталова. Украинка заняла шестое место на дистанции 3 000 метров.

Источник — Sport.ua

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