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Кэвендиш получил травму и снялся с Тур де Франс

Британский велогонщик сломал лопатку и выбыл до конца самой престижной велогонки мира

  • 05.07.2017 11:15
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Getty Images. Марк Кэвендиш
© Getty Images. Марк Кэвендиш
Британский велогонщик Марк Кэвендиш снялся с «Тур де Франс». Причиной стала травма.
 
Гонщик упал во время четвертого этапе многодневки, в результате чего получил перелом лопатки. Помог упасть спортсмену словацкий гонщик Петер Саган.
 
Словак был дисквалифицирован до конца «Тур де Франс» за поведение на трассе, Bora-Hansgrohe уже подала протест на его отстранение.
 
«Кэвендиш получил перелом лопатки. На данном этапе операция не потребуется. Главное - не повреждены нервы. Марк решил сняться с гонки по очевидным причинам, в последующие дни мы будем следить за его состоянием», – рассказал доктор команды Dimension Data Адриан Ротунно.
 
«Я очень расстроился, когда узнал о переломе. Чувствую, что мог победить на этапе. Проиграть и покинуть сам «Тур» – гонку, вокруг которой строится моя карьера – это по-настоящему грустно», – сообщил Кэвендиш.
 

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