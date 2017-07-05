Кэвендиш получил травму и снялся с Тур де Франс

Британский велогонщик Марк Кэвендиш снялся с «Тур де Франс». Причиной стала травма.

Гонщик упал во время четвертого этапе многодневки, в результате чего получил перелом лопатки. Помог упасть спортсмену словацкий гонщик Петер Саган.

Словак был дисквалифицирован до конца «Тур де Франс» за поведение на трассе, Bora-Hansgrohe уже подала протест на его отстранение.

«Кэвендиш получил перелом лопатки. На данном этапе операция не потребуется. Главное - не повреждены нервы. Марк решил сняться с гонки по очевидным причинам, в последующие дни мы будем следить за его состоянием», – рассказал доктор команды Dimension Data Адриан Ротунно.

«Я очень расстроился, когда узнал о переломе. Чувствую, что мог победить на этапе. Проиграть и покинуть сам «Тур» – гонку, вокруг которой строится моя карьера – это по-настоящему грустно», – сообщил Кэвендиш.