Уряд схвалив підвищення стипендій вдвічі для українських тренерів

Кабінет Міністрів України підтримав пропозицію Міністерства молоді та спорту про підвищення стипендій для видатних тренерів національних збірних команд України.

4 липня Уряд схвалив відповідні зміни до Положення про стипендію, затвердивши її новий розмір, який становитиме близько 25 тис. грн. на місяць. Усього призначається 75 стипендій Кабінету Міністрів для тих тренерів, які забезпечують та безпосередньо здійснюють підготовку спортсменів-кандидатів на участь в Олімпійських та Паралімпійських іграх.

«Я обіцяв, що ми серйозно підвищимо престижність праці і соціальні гарантії для тренерів, які виховують для країни не менш видатних олімпійських і паралімпійських чемпіонів. Це був один з принципових висновків, зроблених нами після Олімпіади у Ріо. Нам потрібно втримати той унікальний тренерський потенціал, який маємо сьогодні.

З іншого боку, ми поступово створюємо умови для повернення в Україну наших тренерів, що мають безцінний досвід, знання, методики підготовки, але були розкидані по світу в останні десятиліття», - зауважив Міністр молоді та спорту Ігор Жданов.