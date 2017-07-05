37 легкоатлетів вже можуть готуватись до Лондона-2017

Сьогодні, 5 липня у Кропивницькому будуть розіграні перші нагороди чемпіонату України з легкої атлетики. Ці змагання є головним етапом відбору на чемпіонат світу в Лондоні, отож саме час нагадати, кому з атлетів вже підкорилися нормативи ІААФ.
Після командного чемпіонату Європи цей список поповнився шістьма прізвищами. Отож, наразі з нормативами ми маємо 37 легкоатлетів (15 чоловіків та 22 жінки). Нагадаємо, згідно з критеріями відбору ФЛАУ, у переважній більшості дисциплін нормативи зараховуються з 1 травня цього року (у марафоні, ходьбі та багатоборствах – з 1 січня 2016 року) по 23 липня.
Також зауважимо, що склад марафонської команди вже було затверджено Виконкомом ФЛАУ.
Після командного чемпіонату Європи цей список поповнився шістьма прізвищами. Отож, наразі з нормативами ми маємо 37 легкоатлетів (15 чоловіків та 22 жінки). Нагадаємо, згідно з критеріями відбору ФЛАУ, у переважній більшості дисциплін нормативи зараховуються з 1 травня цього року (у марафоні, ходьбі та багатоборствах – з 1 січня 2016 року) по 23 липня.
Також зауважимо, що склад марафонської команди вже було затверджено Виконкомом ФЛАУ.
ЧОЛОВІКИ
|
вид
|
норматив IAAF
|
атлет
|
результат
|
місце, дата
|
додаткові критерії ФЛАУ
|
100 м
|
10,12
|
X
|
|
|
|
200 м
|
20,44
|
Смелик Сергій
|
20,42
|
Київ, 30.06.2017
|
|
400 м
|
45,50
|
X
|
|
|
|
800 м
|
1.45,90
|
X
|
|
|
|
1500 м
|
3.36,00
|
X
|
|
|
|
5000 м
|
13.22,60
|
X
|
|
|
|
10000 м
|
27.45,00
|
X
|
|
|
|
марафон
|
2:19.00
|
Олефіренко Ігор
|
2:15.52
|
Барселона, 12.03.2017
|
|
Русюк Юрій
|
2:16.16
|
Дублін, 30.10.2016
|
|
Русс Ігор
|
2:16.42
|
Лос-Анджелес, 14.02.2016
|
|
3000 м з/п
|
8.32,00
|
X
|
|
|
|
110 м з/б
|
13,48
|
X
|
|
|
|
400 м з/б
|
49,35
|
X
|
|
|
|
висота
|
2.30
|
Бондаренко Богдан
|
2.32
|
Париж, 01.07.2017
|
|
Проценко Андрій
|
2.30
|
Секешфегервар, 04.07.2017
|
|
жердина
|
5.70
|
Малихін Владислав
|
5.70
|
Жари, 27.05.2017
|
|
довжина
|
8.15
|
X
|
|
|
|
потрійний
|
16.80
|
X
|
|
|
|
ядро
|
20.50
|
X
|
|
|
|
диск
|
65.00
|
X
|
|
|
|
молот
|
76.00
|
Регеда Сергій
|
76.92
|
Київ, 21.05.2017
|
|
спис
|
83.00
|
X
|
|
|
|
багатоборство
|
8100
|
Касьянов Олексій
|
8281
|
Гьотціс, 28.05.2017
|
|
ходьба 20 км
|
1:24.00
|
Лосєв Іван
|
1:23.13
|
Подебради, 21.05.2017
|
1-й серед українців на КЄ-2017
|
Будза Сергій
|
1:23.26
|
Подебради, 21.05.2017
|
2-й серед українців на КЄ-2017
|
Дмитренко Руслан
|
1:22.35
|
Суми, 17.06.2017
|
1-е місце на ЧУ-2017
|
ходьба 50 км
|
4:06.00
|
Банзерук Іван
|
3:48.15
|
Подебради, 21.05.2017
|
1-й серед українців на КЄ-2017
|
Главан Ігор
|
3:48.38
|
Подебради, 21.05.2017
|
2-й серед українців на КЄ-2017
|
Закальницький Мар’ян
|
3:53.50
|
Подебради, 21.05.2017
|
3-й серед українців на КЄ-2017
ЖІНКИ
|
вид
|
норматив IAAF
|
атлет
|
результат
|
місце, дата
|
Додаткові критерії ФЛАУ
|
100 м
|
11,26
|
X
|
|
|
|
200 м
|
23,10
|
X
|
|
|
|
400 м
|
52,10
|
Земляк Ольга
|
50,89
|
Шанхай, 13.05.2017
|
|
Бризгіна Анастасія
|
51,89
|
Луцьк, 06.06.2017
|
|
800 м
|
2.01,00
|
Ляхова Ольга
|
1.59,84
|
Стокгольм, 18.06.2017
|
|
1500 м
|
4.07,50
|
X
|
|
|
|
5000 м
|
15.22,00
|
X
|
|
|
|
10000 м
|
32.15,00
|
X
|
|
|
|
марафон
|
2:45.00
|
Хапіліна Вікторія
|
2:37.44
|
Біла Церква, 02.10.2016
|
1-е місце на ЧУ-2016
|
Михайлова Дар’я
|
2:35.55
|
Варшава, 23.04.2017
|
|
Вернигор Тетяна
|
2:38.48
|
Ганновер, 09.04.2017
|
|
3000 м з/п
|
9.42,00
|
Шаталова Марія
|
9:36.56
|
Уельва, 14.06.2017
|
|
100 м з/б
|
12,98
|
X
|
|
|
|
400 м з/б
|
56,10
|
Колесниченко Олена
|
55,50
|
Луцьк, 07.06.2017
|
|
висота
|
1.94
|
Окунєва Оксана
|
1.95
|
Афіни, 31.05.2017
|
|
Геращенко Ірина
|
1.95
|
Кропивницький, 22.06.2017
|
|
Левченко Юлія
|
1.94
|
Рим, 08.06.2017
|
|
жердина
|
4.55
|
Килипко Марина
|
4.55
|
Монтрей, 01.06.2017
|
|
довжина
|
6.75
|
X
|
|
|
|
потрійний
|
14.10
|
X
|
|
|
|
ядро
|
17.75
|
Голодна Ольга
|
18.22
|
Конча-Заспа, 14.06.2017
|
|
Облещук Галина
|
17.87
|
Луцьк, 07.06.2017
|
|
диск
|
61.20
|
Семенова Наталія
|
64.09
|
Київ, 30.06.3017
|
|
молот
|
71.00
|
Климець Ірина
|
72.53
|
Київ, 21.05.2017
|
|
Шамотіна Альона
|
72.37
|
Київ, 30.06.2017
|
|
Новожилова Ірина
|
71.18
|
Конча-Заспа, 14.06.2017
|
|
спис
|
61.40
|
X
|
|
|
|
багатоборство
|
6200
|
Шух Аліна
|
6208
|
Таллінн, 02.07.2017
|
|
ходьба 20 км
|
1:36.00
|
Кашина Інна
|
1:30.11
|
Подебради, 21.05.2017
|
1-а серед українок на КЄ-2017
|
Боровська Надія
|
1:30.26
|
Подебради, 21.05.2017
|
2-а серед українок на КЄ-2017
|
Мирончук Валентина
|
1:35.22
|
Суми, 17.06.2017
|
1-е місце на ЧУ-2017
Источник — Федерация легкой атлетики Украины
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