37 легкоатлетів вже можуть готуватись до Лондона-2017

Сьогодні, 5 липня у Кропивницькому будуть розіграні перші нагороди чемпіонату України з легкої атлетики. Ці змагання є головним етапом відбору на чемпіонат світу в Лондоні, отож саме час нагадати, кому з атлетів вже підкорилися нормативи ІААФ.



Після командного чемпіонату Європи цей список поповнився шістьма прізвищами. Отож, наразі з нормативами ми маємо 37 легкоатлетів (15 чоловіків та 22 жінки). Нагадаємо, згідно з критеріями відбору ФЛАУ, у переважній більшості дисциплін нормативи зараховуються з 1 травня цього року (у марафоні, ходьбі та багатоборствах – з 1 січня 2016 року) по 23 липня.



Також зауважимо, що склад марафонської команди вже було затверджено Виконкомом ФЛАУ.



ЧОЛОВІКИ

вид норматив IAAF атлет результат місце, дата додаткові критерії ФЛАУ 100 м 10,12 X 200 м 20,44 Смелик Сергій 20,42 Київ, 30.06.2017 400 м 45,50 X 800 м 1.45,90 X 1500 м 3.36,00 X 5000 м 13.22,60 X 10000 м 27.45,00 X марафон 2:19.00 Олефіренко Ігор 2:15.52 Барселона, 12.03.2017 Русюк Юрій 2:16.16 Дублін, 30.10.2016 Русс Ігор 2:16.42 Лос-Анджелес, 14.02.2016 3000 м з/п 8.32,00 X 110 м з/б 13,48 X 400 м з/б 49,35 X висота 2.30 Бондаренко Богдан 2.32 Париж, 01.07.2017 Проценко Андрій 2.30 Секешфегервар, 04.07.2017 жердина 5.70 Малихін Владислав 5.70 Жари, 27.05.2017 довжина 8.15 X потрійний 16.80 X ядро 20.50 X диск 65.00 X молот 76.00 Регеда Сергій 76.92 Київ, 21.05.2017 спис 83.00 X багатоборство 8100 Касьянов Олексій 8281 Гьотціс, 28.05.2017 ходьба 20 км 1:24.00 Лосєв Іван 1:23.13 Подебради, 21.05.2017 1-й серед українців на КЄ-2017 Будза Сергій 1:23.26 Подебради, 21.05.2017 2-й серед українців на КЄ-2017 Дмитренко Руслан 1:22.35 Суми, 17.06.2017 1-е місце на ЧУ-2017 ходьба 50 км 4:06.00 Банзерук Іван 3:48.15 Подебради, 21.05.2017 1-й серед українців на КЄ-2017 Главан Ігор 3:48.38 Подебради, 21.05.2017 2-й серед українців на КЄ-2017 Закальницький Мар’ян 3:53.50 Подебради, 21.05.2017 3-й серед українців на КЄ-2017

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