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37 легкоатлетів вже можуть готуватись до Лондона-2017

Список українців, які виконали норматив на чемпіонат світу в Лондоні (станом на 04.07.2017)

  • 05.07.2017 20:15
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Getty Images. Ольга Земляк
© Getty Images. Ольга Земляк
Сьогодні, 5 липня у Кропивницькому будуть розіграні перші нагороди чемпіонату України з легкої атлетики. Ці змагання є головним етапом відбору на чемпіонат світу в Лондоні, отож саме час нагадати, кому з атлетів вже підкорилися нормативи ІААФ.

Після командного чемпіонату Європи цей список поповнився шістьма прізвищами. Отож, наразі з нормативами ми маємо 37 легкоатлетів (15 чоловіків та 22 жінки). Нагадаємо, згідно з критеріями відбору ФЛАУ, у переважній більшості дисциплін нормативи зараховуються з 1 травня цього року (у марафоні, ходьбі та багатоборствах – з 1 січня 2016 року) по 23 липня.

Також зауважимо, що склад марафонської команди вже було затверджено Виконкомом ФЛАУ.
 
ЧОЛОВІКИ
вид
норматив IAAF
атлет
результат
місце, дата
додаткові критерії ФЛАУ
 100 м
 10,12
 X
 
 
 
 200 м
 20,44
 Смелик Сергій
 20,42
 Київ, 30.06.2017
 
 400 м
 45,50
 X
 
 
 
 800 м
 1.45,90
 X
 
 
 
 1500 м
 3.36,00
 X
 
 
 
 5000 м
 13.22,60
 X
 
 
 
 10000 м
 27.45,00
 X
 
 
 
 марафон
 2:19.00
 Олефіренко Ігор
 2:15.52
 Барселона, 12.03.2017
 
 Русюк Юрій
 2:16.16
 Дублін, 30.10.2016
 
 Русс Ігор
 2:16.42
 Лос-Анджелес, 14.02.2016
 
 3000 м з/п
 8.32,00
 X
 
 
 
 110 м з/б
 13,48
 X
 
 
 
 400 м з/б
 49,35
 X
 
 
 
 висота
 2.30
 Бондаренко Богдан
 2.32
 Париж, 01.07.2017
 
 Проценко Андрій
 2.30
 Секешфегервар, 04.07.2017
 
 жердина
 5.70
 Малихін Владислав
 5.70
 Жари, 27.05.2017
 
 довжина
 8.15
 X
 
 
 
 потрійний
 16.80
 X
 
 
 
 ядро
 20.50
 X
 
 
 
 диск
 65.00
 X
 
 
 
 молот
 76.00
 Регеда Сергій
 76.92
 Київ, 21.05.2017
 
 спис
 83.00
 X
 
 
 
 багатоборство
 8100
 Касьянов Олексій
 8281
 Гьотціс, 28.05.2017
 
 ходьба 20 км
 1:24.00
 Лосєв Іван
 1:23.13
 Подебради, 21.05.2017
 1-й серед українців на КЄ-2017
 Будза Сергій
 1:23.26
 Подебради, 21.05.2017
 2-й серед українців на КЄ-2017
 Дмитренко Руслан
 1:22.35
 Суми, 17.06.2017
 1-е місце на ЧУ-2017
 ходьба 50 км
 4:06.00
 Банзерук Іван
 3:48.15
 Подебради, 21.05.2017
 1-й серед українців на КЄ-2017
 Главан Ігор
 3:48.38
 Подебради, 21.05.2017
 2-й серед українців на КЄ-2017
 Закальницький Мар’ян
 3:53.50
 Подебради, 21.05.2017
 3-й серед українців на КЄ-2017
 
ЖІНКИ 
 
вид
норматив IAAF
атлет
результат
місце, дата
Додаткові критерії ФЛАУ
 100 м
 11,26
 X
 
 
 
 200 м
 23,10
 X
 
 
 
 400 м
 52,10
 Земляк Ольга
 50,89
 Шанхай, 13.05.2017
 
 Бризгіна Анастасія
 51,89
 Луцьк, 06.06.2017
 
 800 м
 2.01,00
 Ляхова Ольга
 1.59,84
 Стокгольм, 18.06.2017
 
 1500 м
 4.07,50
 X
 
 
 
 5000 м
 15.22,00
 X
 
 
 
 10000 м
 32.15,00
 X
 
 
 
 марафон
 2:45.00
 Хапіліна Вікторія
 2:37.44
 Біла Церква, 02.10.2016
 1-е місце на ЧУ-2016
 Михайлова Дар’я
 2:35.55
 Варшава, 23.04.2017
 
 Вернигор Тетяна
 2:38.48
 Ганновер, 09.04.2017
 
 3000 м з/п
 9.42,00
 Шаталова Марія
 9:36.56
 Уельва, 14.06.2017
 
 100 м з/б
 12,98
 X
 
 
 
 400 м з/б
 56,10
 Колесниченко Олена
 55,50
 Луцьк, 07.06.2017
 
 висота
 1.94
 Окунєва Оксана
 1.95
 Афіни, 31.05.2017
 
 Геращенко Ірина
 1.95
 Кропивницький, 22.06.2017
 
 Левченко Юлія
 1.94
 Рим, 08.06.2017
 
 жердина
 4.55
 Килипко Марина
 4.55
 Монтрей, 01.06.2017
 
 довжина
 6.75
 X
 
 
 
 потрійний
 14.10
 X
 
 
 
 ядро
 
 17.75
 
 Голодна Ольга
 18.22
 Конча-Заспа, 14.06.2017
 
 Облещук Галина
 17.87
 Луцьк, 07.06.2017
 
 диск
 61.20
 Семенова Наталія
 64.09
 Київ, 30.06.3017
 
 молот
 71.00
 Климець Ірина
 72.53
 Київ, 21.05.2017
 
 Шамотіна Альона
 72.37
 Київ, 30.06.2017
 
 Новожилова Ірина
 71.18
 Конча-Заспа, 14.06.2017
 
 спис
 61.40
 X
 
 
 
 багатоборство
 6200
 Шух Аліна
 6208
 Таллінн, 02.07.2017
 
 ходьба 20 км
 1:36.00
 Кашина Інна
 1:30.11
 Подебради, 21.05.2017
 1-а серед українок на КЄ-2017
 Боровська Надія
 1:30.26
 Подебради, 21.05.2017
 2-а серед українок на КЄ-2017
 Мирончук Валентина
 1:35.22
 Суми, 17.06.2017
 1-е місце на ЧУ-2017

 

Источник — Федерация легкой атлетики Украины

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