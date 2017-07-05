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Тур де Франс. Фабио Ару - победитель пятого этапа

Украинец Андрей Гривко финишировал во второй сотне

  • 05.07.2017 21:46
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Getty Images. Фабио Ару
© Getty Images. Фабио Ару

Сегодня, 5 июля, в Дюссельдорфе (Германия) на многодневной велогонке Гранд-тура – «Тур де Франс» прошел пятый, горный этап с финишем в подъем первой категории - Планш Де Бель Фий.

Победил итальянский велогонщик Фабио Ару (Astana), проехав 160,5 км за 3 часа 44 минуты 6 секунд и опередив на 16 секунд ирландца Даниэля Мартина (Quick-Step Floors), на 20 – британца Кристофера Фрума (Sky).

Украинец Андрей Гривко, выступающий за казахстанскую команду Astana, финишировал 143-м, проиграв победителю 14 минут 25 секунд.

В общем зачете многодневки в лидеры вышел Кристофер Фрум (Sky), сместив на второе место своего соотечественника и напарника по команде Герейнта Томаса - +0.12. На третье место поднялся Фабио Ару (Astana) – + 0.14. Андрей Гривко опустился с 67-й позиции на 118-ю с отставанием от лидера в 16 минут.

Велошоссе. Мировой тур. Тур де Франс. Франция, Германия, Бельгия, Люксембург, 5 июля/

5-й этап. Виттель – Планш Де Бель Фий (Франция). 160,5 км/

1. Фабио Ару (Италия, Astana) – 3:44.06

2. Даниэль Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – отставание 0.16

3. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – + 0.20

4. Ричи Порт (Австралия, BMC) – то же отставание

5. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – + 0.24

6. Саймон Йейтс (Великобритания, ORICA-Scott)

7. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac)

8. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo)

9. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – +0.34

10. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) –+ 0.40 …

143. Андрей Гривко (Украина, Astana) - +14.25

Генеральная классификация (после пятого этапа)

1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 18:38.59

2. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – +0.12

3. Фабио Ару (Италия, Astana) – + 0.14

4. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – +0.25

5. Ричи Порт (Австралия, BMC) – +0.39

6. Саймон Йейтс (Великобритания, ORICA-Scott) – +0.43

7. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – +0.47

8. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – +0.52

9. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – +0.54

10. Рафал Майка (Польша, BORA-Hansgrohe) – +1.01…

118. Андрей ГРИВКО (Украина, Astana) – +16.01

 

 

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