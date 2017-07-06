Спонсором збірної України з хокею з м’ячем став острів у Фінляндії

Комуна Брендьо, острівний мікромуніципалітет на Аландських островах (Фінляндія), придбала центральне рекламне місце на формі збірної України з хокею з м’ячем (бенді). Таке рішення стало справжнім сюрпризом як для Міжнародної федерації бенді, так і для регіональної влади Фінляндії, адже в Брендьо немає ані хокею з м’ячем, ані української діаспори. Так, на відміну від українських громад, скандинавські комуни активно борються за залучення нових мешканціві рекламують себе різними способами. Але виступити головним спонсором однієї зі збірних на чемпіонаті світу, а тим більше такої відверто екзотичної для скандинавів країни як Україна – це щось нове навіть для Фінляндії.





«Коли ми приймали рішення виступити спонсорами української команди на Чемпіонаті Світу з хокею з м’ячем, ми,звичайно, сприймали це не стільки як маркетинг, скільки як баловство», — сказав мер комуни Брендьо Йон Вреде, друг і прихильник українського бенді. «Ми показали, що мешканці Брендьо – люди креативні та мають найрізноманітніші інтереси. Хоча ми, звичайно, будемо не проти, якщо завдяки цій рекламі хтось з українських підприємців захоче, наприклад, розпочати бізнес в нашій комуні».

«Так, ми теж сприймаємо це більше як жарт», — додав президент Української федерації хокею з м’ячем Сергій Бабенко. «Завдяки цьому «жарту» ми сплатили оргвнесок за участь в чемпіонаті світу минулої зими і сплатимо внесок за участь в наступному чемпіонаті світу. Хотілося б тільки, щоб і українські підприємства хоча б іноді так жартували. А комуні Брендьо – наша щира подяка!»

Збірна України з бенді (чоловіки) – регулярний учасник чемпіонатів світу і знаходиться у 2-й десятці світового рейтингу. За результатами останнього чемпіонату в Тролльгеттані (Швеція) команда спустилась з 11-го місця на 13-е. Крім того, у нас є збірна юнаків, що регулярно представляє країну на чемпіонатах світу для свого віку, також жіноча збірна України готується до свого дебюту. Наступної зими чоловіча збірна їде на чемпіонат світу в екзотичний для хокею з м’ячем Китай.



