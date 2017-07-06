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Яна Беломоіна перемогла на етапі Кубка світу в Андоррі

Українка очолила загальний залік КС з маунтинбайку завдяки успіху на XCO World Cup

  • 06.07.2017 16:29
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Bartek Wolinski/Red. Яна Беломоина
© Bartek Wolinski/Red. Яна Беломоина

Другого липня андоррський гірськолижний курорт Вальнорд став центром світового маунтинбайку. Саме тут зібралися найкращі райдери у дисципліні кросс-кантрі, які визначили переможця третього етапу Кубка світу. Найкращою у жіночому заліку стала атлетка Яна Беломоіна. Українка подолала трасу за 1:26:04, випередивши найближчу переслідувачку Анніку Лангвад на 1 хвилину 37 секунд. Третьою фінішувала Гунн-Рита Дале. Норвежка поступилася Яні на 1 хвилину 56 секунд.

Успіх в Андоррі став для українки другим поспіль. Беломоіна святкувала перемогу на попередньому етапі в Німеччині. На старті сезону Яна була четвертою в Чехії. Завдяки цим результатам українська атлетка очолила загальний залік Кубка світу з 2001 очком в активі.

- Поділися своїми емоціями від перемоги.

- Це дуже щасливий день для мене. Друга поспіль перемога на Кубку світу. На старт я виходила у майці лідера Кубка світу з першим номером, тому мотивації у мене було задосить.

- Як оцінюєш трасу в Андоррі?

- Взагалі, траса в Андоррі мені подобається. Вона вимоглива до фізичної готовності, з довгими крутими підйомами на висоті 2000 метрів над рівнем моря. На цій трасі я здобула бронзові нагороди Чемпіонату світу 2015 року та перемагала на етапі Кубка світу в категорії до 23 років.

- Яно, розкажи, як склалась для тебе гонка.

- Багато атлеток проходили спеціальну підготовку, адаптуючись до високогір'я. В мене ж підготовка до цього старту була звичайною. І ми не прогадали з цим.

Зі старту я посіла другу позицію, але вже на другому підйомі вийшла вперед і поїхала у своєму темпі. Озирнувшись назад я побачила, що від'їжджаю від групи. З кожним наступним колом мій відрив збільшувався. До самого фінішу я проїхала гонку самостійно, на півтори хвилини швидше від найближчої конкурентки.

Працювати довелося від старту до фінішу не збавляючи темпу.

- Завдяки чому, на твою думку, тобі вдалося досягти такого результату? Які складові твого успіху?

- Я дуже довго йшла до цього. Багато років наполегливої праці, самовіддачі та віри в себе. А також підтримка та допомога близьких мені людей та тих, що працюють зі мною. Усе це, без сумніву, дає результат.

- Як та де плануєш готуватися до наступного етапу?

- Наступний четвертий етап Кубка світу стартує 8 липня у Швейцарії. Увесь наступний день після гонки я провела у дорозі. Тому потрібно максимально швидко відновитися, накатати трасу та з новими силами у бій.

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