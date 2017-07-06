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Тур де Франс. Марсель Киттель – победитель шестого этапа

Немецкий спринтер завоевал 11-ю победу на этапе «Большой петли»

  • 06.07.2017 21:49
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ASO/Alex BROADWAY. Марсель Киттель
© ASO/Alex BROADWAY. Марсель Киттель

29-летний немецкий спринтер команды Quick Step Floors Марсель Киттель (Marcel Kittel) стал победителем 6-го этапа Тур де Франс-2017, сделав дубль (2-й и 6-й этапы). На 6-м этапе, завершившимся общим спринтом, Киттель обошёл чемпиона Франции, лидирующего в классификации зелёной майки Арно Демара (FDJ) и своего соотечественника, гонщика команды Lotto Soudal Андре Грайпеля.

Этап развивался по традиционному сценарию спринтерского. С первого километра из пелотона атаковали три гонщика, сформировавшие отрыв дня – Вегард Стаке Ланген (Vegard Stake Laengen) из команды UAE Team Emirates, Фредерик Бакарт (Frederik Backaert) из Wanty - Groupe Gobert и Перриг Кеменёр (Perrig Quemeneur) из Direct Energie. Пелотон сразу отпустил беглецов, но не давал им набрать преимущества более 4 минут 15 секунд. Отрыв был пойман за 3 км до финиша, после чего спринтерские команды начали развоз.

Марсель Киттель обошёл Арно Демара (FDJ) и Андре Грайпеля (Lotto Soudal) на последних метрах дистанции. Это 11-я победа Марселя Киттеля на этапе Тур де Франс.

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Источник — Velolive.com

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