Харьковские «Атланты» принимали винницких «Волков» в рамках чемпионата Украины и уступили им со счетом 21:39. Предлагаем вашему вниманию самые яркие моменты матча.
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Харьковские «Атланты» принимали винницких «Волков» в рамках чемпионата Украины и уступили им со счетом 21:39. Предлагаем вашему вниманию самые яркие моменты матча.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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