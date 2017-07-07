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Как Волки обыгрывали Атлантов

Самые яркие эпизоды матча по американскому футболу

  • 07.07.2017 08:30
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Метки
Атланты Харьков
© Атланты Харьков

Харьковские «Атланты» принимали винницких «Волков» в рамках чемпионата Украины и уступили им со счетом 21:39. Предлагаем вашему вниманию самые яркие моменты матча.

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