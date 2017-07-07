Смотрите на Sport.ua богатырские игры по-украински

В субботу 8 июля посетители киевского Парка Дружбы Народов станут свидетелями яркого и зрелищного фестиваля силы и мощи украинских богатырей. В этот день в 11:00 начнется чемпионат Украины по стронгмену среди аматоров, а сразу после него в 17:00 продолжит программу четвертый этап Кубка Украины по стронгмену среди профессионалов.

Аматоры, разделенные на три весовые категории – до 95 кг, до 110 кг и свыше 110 кг – померяются силами, в прямом смысле этого выражения, в комплексе из четырех самых популярных упражнений стронгмена: «Супер-Йок» или «Кормысло», «Лог Лифт» или «Поднятие бревна», «Прогулка фермера» и «Кантование покрышки». Профессионалы будут состязаться в единой категории в тех же упражнениях, но с более серьезными нагрузками. А кроме того, они порадуют зрителей захватывающей эстафетой из трех элементов: «Дамббелла» («Гантели»), «Акселя» («Штанга с покрышками») и «Лог Лифта».

Стронгмен – это сравнительно молодой вид спорта, который основан на сочетании нескольких силовых упражнений, которые во многом напоминают тяжелую атлетику, но выгодно отличаются зрелищностью и разнообразием. Поближе познакомиться со стронгменом помогут несколько интересных фактов.

У истоков стронгмена лежит телевизионное шоу «Самый сильный человек мира», появившееся в США в 70-х годах на волне популярности силовых видов спорта. Немалую роль в ней сыграл знаменитый Арнольд Шварценеггер.

Вместо традиционных спортивных снарядов в стронгмене используют камни, автомобильные покрышки, газовые баллоны, пивные кеги и тому подобный инвентарь.

Своеобразной визитной карточкой стронгмена является упражнение «Тяга грузовика».

Главный судья турнира украинец Василий Вирастюк был признан самым сильным человеком планеты в 2004 году.





Смотрите трансляцию, которая стала возможной благодаря Фонду Сергея Дядечко, с с 11:00 до 13:00 и с 15:00 до 19:00 на Sport.ua.