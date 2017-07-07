Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Марсель Киттель – победитель 7 этапа Тур де Франс-2017

Немецкий гонщик выигрывает второй этап подряд

  • 07.07.2017 19:27
  • 160 просмотров
  • 0 комментария
Метки
velolive.com
© velolive.com

Второй день подряд победу на этапе Тур де Франс-2017 празднует немецкий спринтер команды Quick Step Floors Марсель Киттель (Marcel Kittel), сделавший хет-трик. На 7-м этапе победителя определял фотофиниш. Марсель Киттель всего на несколько миллиметров опередил в общем спринте норвежского гонщика команды Dimension Data Эдвальда Боассона Хагена (Edvald Boasson Hagen), тройку лучших на этапе замкнул австралийский гонщик команды Sunweb Майкл Мэттьюс (Michael Matthews).

Этап вновь развивался по традиционному сценарию спринтерского и проходил при жаркой погоде, около +32 градусов. Пелотон с первых же километров отпустил атаковавших гонщиков. В отрыв дня уехали французский гонщик команды Fortuneo – Oscaro Максим Буэ (Maxime Bouet), голландский гонщик команды Cannondale-Drapac Дилан Ван Барле (Dylan Van Baarle), итальянский гонщик команды UAE Team Emirates Мануэле Мори (Manuele Mori) и французский гонщик команды Direct Energie Йоанн Жене (Yohann Gene).

Пелотон не дал отрыву далеко уехать, максимальное преимущество беглецов не превышало 3 с половиной минут. Отрыв дня был пойман за 6 км до финиша.

Благодаря победе на 7-м этапе Марсель Киттель перехватил у чемпиона Франции Арно Демара (FDJ) зелёную майку лучшего спринтера, и опережает теперь французского спринтера на 15 очков.

Крис Фрум (Sky) сохранил на плечах жёлтую майку лидера.

Результаты 7 этапа Тур де Франс-2017

Источник — Velolive.com

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.