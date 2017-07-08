Олеся Повх догнала норматив на чемпионат мира

В Кропивницком набирает обороты чемпионат Украины по легкой атлетике, а вместе с этим увеличивается перечень атлетов, которые выполнили нормативы IAAF для участия в чемпионате мира.

Во второй день национального первенства особенно отличилась Олеся Повх из Запорожья. Уже в полуфинале Олеся преодолела стометровку за 11,26 секунды - это лондонский норматив с точностью до сотой. Впоследствии в финале Повх также была вне конкуренции с почти таким же время - 11,27. Что интересно, серебряную награду здесь завоевала Анна Плотицина с Киевщины (11,63), которой накануне подчинился норматив на барьерной стометровке.

Была показана в четверг еще ряд высоких результатов. В прыжках в высоту Оксане Окуневой достаточно сложные погодные условия (а в Кропивницком время от времени шел дождь) не помешали показать свой лучший результат сезона - 1.97. Попытки покорить личный рекорд - 2 метра ровно - были хорошими, но все же пока не удачными. Кстати, в этой дисциплине мы уже имеем трех атлеток, которые выполнили нормативы на чемпионат мира. Кроме Окунев это две киевлянки - Ирина Геращенко, которая здесь стала второй (1.92) и Юлия Левченко (1.89).

Как и Окунева, подтвердили свой лондонский норматив две атлетики. Харьковчанка Марина Килипко выиграла прыжки с шестом с результатом 4.60, а Ольга Земляк из Ровно - 400-метровку (51,61).

Также заслуживают внимания результаты тройки призеров в соревнованиях женщин по метанию молота. Здесь, как и в висотниць, три атлетики приехали в Кропивницкого, уже имея нормативы. Ирина Новожилова из Херсона стала лучшей (69.10), Алена Шамотин с Днепропетровщины проиграла Новожилов только в последней попытке и заняла второе место (69.00), Волынь Ирина Климец - третья (67.95).

Напомним, именно место, которое заняли спортсмены на чемпионате Украины, играет определяющую роль при формировании национальной сборной на чемпионат мира.