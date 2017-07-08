Олеся Повх догнала норматив на чемпионат мира

В Кропивницком набирает обороты чемпионат Украины по легкой атлетике, а вместе с этим увеличивается перечень атлетов, которые выполнили нормативы IAAF для участия в чемпионате мира.
Во второй день национального первенства особенно отличилась Олеся Повх из Запорожья. Уже в полуфинале Олеся преодолела стометровку за 11,26 секунды - это лондонский норматив с точностью до сотой. Впоследствии в финале Повх также была вне конкуренции с почти таким же время - 11,27. Что интересно, серебряную награду здесь завоевала Анна Плотицина с Киевщины (11,63), которой накануне подчинился норматив на барьерной стометровке.
Была показана в четверг еще ряд высоких результатов. В прыжках в высоту Оксане Окуневой достаточно сложные погодные условия (а в Кропивницком время от времени шел дождь) не помешали показать свой лучший результат сезона - 1.97. Попытки покорить личный рекорд - 2 метра ровно - были хорошими, но все же пока не удачными. Кстати, в этой дисциплине мы уже имеем трех атлеток, которые выполнили нормативы на чемпионат мира. Кроме Окунев это две киевлянки - Ирина Геращенко, которая здесь стала второй (1.92) и Юлия Левченко (1.89).
Как и Окунева, подтвердили свой лондонский норматив две атлетики. Харьковчанка Марина Килипко выиграла прыжки с шестом с результатом 4.60, а Ольга Земляк из Ровно - 400-метровку (51,61).
Также заслуживают внимания результаты тройки призеров в соревнованиях женщин по метанию молота. Здесь, как и в висотниць, три атлетики приехали в Кропивницкого, уже имея нормативы. Ирина Новожилова из Херсона стала лучшей (69.10), Алена Шамотин с Днепропетровщины проиграла Новожилов только в последней попытке и заняла второе место (69.00), Волынь Ирина Климец - третья (67.95).
Напомним, именно место, которое заняли спортсмены на чемпионате Украины, играет определяющую роль при формировании национальной сборной на чемпионат мира.
Смотрите прямую трансляцию чемпионат Украины по легкой атлетике здесь.
Источник — Федерация легкой атлетики Украины
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