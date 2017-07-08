Анна Плотицина перегнала норматив ЧМ и установила личный рекорд на ЧУ

В Кропивницком 5-го июля стартовал главный турнир национального легкоатлетического сезона - чемпионат Украины.

Главной героиней первого дня соревнований стала барьеристка с Киевщины Анна Плотицина. Уже в предварительном забеге она пробежала стометровку с результатом 12,94 секунды, что на четыре сотых лучше норматива IAAF на чемпионат мира в Лондоне. А в финале Анне удалось еще улучшить это время, в который раз уже в этом сезоне установив личный рекорд - 12,89!

В среду на стадионе «Звезда» было разыграно еще три комплекта наград. Киевлянин Артем Шаматрин вырвал одну сотую у своего земляка Богдана Чорномаза в беге на 110 м с барьерами - золото чемпионата Украины ему принес время 13,95.

В толкании ядра среди мужчин победу праздновал представитель Киевской области Виктор Самолюк - 19.15, который на 37 сантиметров опередил своего принципиального соперника сумчанина Игоря Мусиенко.

У женщин при отсутствии лидеров - Галины Облещук и Ольги Голодной - лучшей стала днипрянка Виктория Клочко (16.07), для которой основной дисциплиной является метание диска.