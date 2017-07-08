Лилиан Кальмежан - победитель 8 этапа Тур де Франс-2017

24-летний французский гонщик команды Direct Energie Лилиан Кальмежан (Lilian Calmejane) одержал победу из одиночного отрыва на 8-м этапе Тур де Франс-2017.



Этап с прохождением трёх категорийных вершин (3-й, 2-й и 1-й категории) начался с многочисленных атак и попыток создания отрыва дня, однако, большой группе гонщиков удалось уехать от генеральщиков лишь после розыгрыша промежуточного спринта и прохождения некатегорийного подъёма. За 120 км до финиша впереди находилось четверо гонщиков, которых вскоре догнала многочисленная группа. Затем атаки из отрыва продолжились.



За 112 км до финиша впереди находилась группа примерно из 40 человек, в которую вошли также гонщики команды Sky Микель Ланда и Серхио Энао. Позже они вернулись в группу генеральщиков за 25 км до финиша и на финальном подъёме 1-й категории Монт де ла Комб де Лезьа Де Молин (Montee de la Combe de Laisia Les Molunes) протяжённостью 11.7 км, 447-1202 м, со средним градиентом 6,4%, максимальным - 12%. помогали своему капитану Крису Фруму защищать жёлтую майку лидера.



За 108 км до финиша из большой группы отрыва атаковали 14 гонщиков, в числе которых был и Лилиан Кальмежан (Direct Energie).



К моменту начала подъёма 2-й категории ситуация в гонке была следующей - в первой группе находились Ян Бакелантс (AG2R La Mondiale), Грег Ван Авермат (BMC), Серж Паувелс (Dimension Data), Варран Баргий (Sunweb), к которым переложились Роберт Гесинк (LottoNL-Jumbo), Лилиан Кальмежан (Direct Energie) и Саймон Кларк (Cannondale-Drapac) и Николас Роч (BMC). К началу восхождения к вершине 1-й категории в эту группу переложился также Михаэль Вальгрен (Astana).



На финальном подъёме 1-й категории отрыв начал распадаться. За 8 км до вершины атаковал Николас Роч (BMC), на рывок которого ответили Кальмежан и Паувелс. Гесинк и Вальгрен пытались добрать тройку лидеров, но это удалось лишь Гесинку. И за 18 км до финиша впереди образовалась группа из четырёх гонщиков – Николаса Роча, Сержа Паувелса, Роберта Гесинка и Лилиана Кальмежана.



За 6 км до вершины и за 18 км до финиша Лилиан Кальмежан (Direct Energie) атаковал и и уехал от попутчиков в одиночку. Ему удалось создать просвет и удержать преимущество, несмотря на то, что за 5 км до финиша у Кальмежана начались судороги.



Лилиан Кальмежан одержал первую в карьере победу на этапе Тур де Франс, опередив ближайшего преследователя – Роберта Гесинка (LottoNl-Jumbo) на 37 секунд. Тройку лучших на этапе замкнул атаковавший из пелотона Гийом Мартен (Guillaume Martin) из команды Wanty - Groupe Gobert.



Также Лилиан Кальмежан надел гороховую майку лучшего в горной классификации.



Генеральщики финишировали в одной группе, Крис Фрум (Sky) сохранил на плечах жёлтую майку лидера.



Результаты 8 этапа Тур де Франс-2017