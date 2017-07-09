Уран победил на восьмом этапе Тур де Франс

Колумбиец Ригоберто Уран выиграл девятый этап многодневки «Тур де Франс». Он справился с высокогорным маршрутом с тремя подъёмами высшей категории (Коль де ла Биш, Гран Коломбье и Мон дю Ша) за 5 часов, 7 минут и 22 секунды.
Британец Кристофер Фрум финишировал третьим и остался лидером общего зачёта.
Велошоссе. «Тур де Франс». 9-й этап. Нантюа – Шамбери, 181,5 км
1. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) – 5.07,22.
2. Уоррен Баргиль (Франция, Sunweb) – то же время.
3. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) — то же время.
Общий зачет
1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 38.26,32.
2. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 0,14.
3. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 0,47.
4. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) – 1,01.
Источник — Sport.ua
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