Уран победил на восьмом этапе Тур де Франс

Да не важно, я вообще о ситуации, что это просто пздц!

А ты видел эти голы? После таких ударов там должно стоять два мега-вратаря, чтобы поймать хоть од...

Наверно потому что этот турнир не представляет никакого интереса. Ну вышли в третью мировую групп...

3-й див? Ну это как выиграть ЧМ по футболу, где главные участники Гибралтар, КОсово и т.п. уг! Та...

Не третий, а четвертый. В Мировой лиге 3 дивизиона, а Евролига это крайний (четвертый). Выступали...

Браво .показував xsport

Браво