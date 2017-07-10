Як українці в алтимат грали

Чому тільки 16? Однозначно сказати важко, бо на практиці обидві команди могли закінчити турнір вище. Наприклад, чоловіча збірна у стиковій грі за право змагатись за 13 місце грала зі збірною Данії, з якою зустрічалась в групі і обіграла (11-9). Вели 10-8 і у цій грі. Та не реалізували 3 свої атаки підряд – і програли (10-11). Подібні ситуації були й у міксової збірної, як у групі, так і в плей-офф. На груповому етапі наші хлопці та дівчата вели 11-9 проти росіян (які в підсумку зайняли 6 місце в загальному заліку), та, на жаль, поступилась 11-12. А в плей-офф взагалі вели проти французів +4 (10-6), але не реалізували 4 атаки підряд і якимсь дивом умудрились програти (10-11).

Треба сказати, що аж таких очевидно провальних ігор було мінімум (може, одна в чоловічої збірної – проти Ірландії, 2-12). Як правило, збірні показували досить змістовну, цікаву і впевнену гру, яка дозволяла до останнього розраховувати на позитивний результат.

Як на мене, сказався брак змагального досвіду у наших команд. На жаль, за відсутності будь-якого іншого фінансування, окрім власних коштів, у наших збірних перед чемпіонатом світу не було можливості з’їздити на турніри, щоби зігратись, перевірити свої сили на рівні інших збірних, скоригувати підготовку. Факт, що як би важко не тренувалась команда, стати Командою з великої літери можна тільки через ігри. Тому щоби в майбутньому конкурувати з найсильнішими збірними (а це цілком реально, як показав чемпіонат!) і розраховувати на кращий результат, потрібно брати участь в турнірах, «обкатувати» молодих гравців, здобувати такий необхідний змагальний досвід в умовах жорсткої конкуренції і загартовувати командний дух та волю.

Що ж до перебігу і результатів чемпіонату загалом, то цілком прогнозовано збірні США грали у семи фіналах із семи. У шести з них американці впевнено перемогли. І тільки жіноча збірна Росії у надзвичайно напруженому фіналі, поступаючись 6-10 у грі до 11, буквально вигризла перемогу у американок. Підсумкові повні результати WCBU-2017 - ТУТ.

У будь-якому разі, українські гравці здобули неоціненний досвід, який нічим не заміниш. Важливо зробити позитивні висновки від участі в чемпіонаті світу, що минув, і алтимат в нашій державі отримає новий стимул для розвитку. Тим паче, що змагання показали, що в Україні є і досвідчені гравці, так і сильні молоді гравці, які можуть прогресувати і ставати найсильнішими.