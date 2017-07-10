Знаменитые спортсмены разделись для ESPN

Популярное издание ESPN провело ежегодную спортивную фотосессию под традиционным лозунгом, название которого – «Body Issue».
23 известных спортсмена приняли участие в мероприятии, продемонстрировав мощь и красоту обнаженных и натренированных тел.
В 2017 году участниками проекта стали фигуристка Эшли Вагнер, фристайлист Гас Кенуорти, регбист Малакай Фекитоа, шесть представительниц американской женской национальной сборной по хоккею, игроки сборных по американскому футболу Джули и Зак Эртц.
Общественности представили девять обложек. Украшают их своими безупречными телами мексиканский бейсболист «Чикаго Кабс» Хавьер Баэз, Мишель Уотерсон, боец смешанных единоборств, ведущий игрок «Даллас Ковбойз» Иезекииль Эллиот, теннисистка Каролина Возняцки и баскетболист, защитник «Бостон Селтикс» Исайя Томас, футболист «Нью-Ингленд Пэтриотс» Джулиан Эдельман, баскетболистка «Лос-Анджелес Спаркс» Ннека Огвумике, а также хоккеисты «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон и Брент Барнс.
2017 @ESPN #Bodyissue pic.twitter.com/d6bAzIG9D9— Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) 5 июля 2017 г.
@espn #body17 is out. So is my story about loving my body and my passion for growing the game of softball! So thankful for the opportunity pic.twitter.com/VB10d1lpKP— A.J. Andrews (@AjAndrews0609) 5 июля 2017 г.
This is why they call UFC fighter 'karate hottie' https://t.co/tJ4K0An9zi via @nypostsports— Michelle Waterson (@karatehottiemma) 30 июня 2017 г.
Body Issue(s) pic.twitter.com/wAA4mtgnCh— Gus Kenworthy (@guskenworthy) 5 июля 2017 г.
"I grew up a total tomboy; I was not in this for the spandex and the sparkles."@AshWagner2010 in the #BodyIssue: https://t.co/8XAXKnjQQH— espnW (@espnW) 5 июля 2017 г.
Источник — Sport.ua
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