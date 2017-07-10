Знаменитые спортсмены разделись для ESPN

Популярное издание ESPN провело ежегодную спортивную фотосессию под традиционным лозунгом, название которого – «Body Issue».

23 известных спортсмена приняли участие в мероприятии, продемонстрировав мощь и красоту обнаженных и натренированных тел.

В 2017 году участниками проекта стали фигуристка Эшли Вагнер, фристайлист Гас Кенуорти, регбист Малакай Фекитоа, шесть представительниц американской женской национальной сборной по хоккею, игроки сборных по американскому футболу Джули и Зак Эртц.

Общественности представили девять обложек. Украшают их своими безупречными телами мексиканский бейсболист «Чикаго Кабс» Хавьер Баэз, Мишель Уотерсон, боец смешанных единоборств, ведущий игрок «Даллас Ковбойз» Иезекииль Эллиот, теннисистка Каролина Возняцки и баскетболист, защитник «Бостон Селтикс» Исайя Томас, футболист «Нью-Ингленд Пэтриотс» Джулиан Эдельман, баскетболистка «Лос-Анджелес Спаркс» Ннека Огвумике, а также хоккеисты «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон и Брент Барнс.