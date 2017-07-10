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Норматив чемпионата мира от Повх и личный рекорд Плотициной

Итоги чемпионата Украины по легкой атлетике в Кропивницком

  • 10.07.2017 14:22
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uaf.org.ua. Олеся Повх
© uaf.org.ua. Олеся Повх
В Кропивницком завершился главный национальный старт легкоатлетического сезона - чемпионат Украины, который проходил с 5-го по 8-е июля.
 
Запорожанка Олеся Повх и Анна Плотицина с Киевщины стали единственными атлетками, которые на национальном первенстве сумели выполнить нормативы для участия в чемпионате мира - в беге на 100 метров и 100 метров с барьерами соответственно. Но интересных результатов было достаточно.
 
 
Анна Плотицина
 
В заключительный день соревнований ближайшей к покорению лондонского норматива была харьковчанка Юлия Шматенко, которая две недели назад стала второй на командном чемпионате Европы. В беге на 5000 метров она на второй половине дистанции захватила лидерство и стремительно понеслась, чтобы воплотить в жизнь мечту любого атлета - пробиться на мировое первенство. Каким было разочарование и самой Юлии, и всех болельщиков, собравшихся на трибунах стадиона «Звезда», когда диктор объявил результаты забега. 15 минут 22,85 секунды. Это - личный рекорд Юлии, но к нормативу не хватило всего 85 сотых!
 
В актив себе может занести этот чемпионат Бердичевский наставник Игорь Лонский. В четверг его подопечный - Владислав Мазур - выиграл золото в прыжках в длину, а в субботу еще один чемпионский титул для Житомирщины завоевал высотник Виктор Лонский. 2.28 - это его личный рекорд, который всего на 2 сантиметра меньше норматива на Лондон.
 
Также 8 июля внимание болельщиков было приковано к сектору по тройному прыжку, где соревновалась чемпионка мира Ольга Саладуха. Донецкая атлетка одержала уверенную победу, однако до норматива на чемпионат мира ей не хватило 20 сантиметров - 13.90.
 
Впрочем, и у Ольги, и в других наших легкоатлетов время для получения путевки в Лондон-2017 еще есть, ведь нормативы можно выполнять до 23 июля.
 
Подводя итоги чемпионата Украины также следует отметить прогресс, который состоялся в Кропивницком по отношению власти к легкой атлетике. Как отметили и руководители ФЛАУ, и тренерский штаб сборной, оно значительно улучшилось. В отличие от прошлых лет, первые лица города и области не обошли своим вниманием эту масштабную спортивное событие. И это лишь одно из проявлений тех позитивных процессов, которые происходят в регионе относительно легкой атлетики. А значит есть надежда, что легкая атлетика в Кропивницком выйдет на еще более качественный уровень.

Источник — Федерация легкой атлетики Украины

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