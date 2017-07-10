Беломоина выиграла бронзу на этапе Кубка мира в Швейцарии

Украинская велосипедистка Яна Беломоина третий раз в сезоне заняла подиумное место на этапе Кубка мира. В этот раз Яна финишировала третьей в кросс-кантри на этапе в Ленцерхайде (Швейцария).

Беломоина стартовала под первым номером как лидер Кубка мира. Первые четыре круга украинка занимала второе место, уступая норвежской гонщице Гунн-Рита Дале.

На последних двух кругах Беломоину опередила британка Анни Ласт, выигравшая четвертый этап Кубка мира. В итоге украинка финишировала третьей, с отставанием в 27 секунд от лидера. До серебра Яну отделили 14 секунд.

4 этап Кубка мира-2017 (Ленцерхайде). Кросс-кантри. Женщины. Топ-3

1. Анни Ласт (Британия) 1:29:10

2. Гунн-Рита Дале (Норвегия) +13 сек.

3. Яна Беломоина (Украина) +27 сек.