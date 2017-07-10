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Беломоина выиграла бронзу на этапе Кубка мира в Швейцарии

Украинка третий раз в сезоне поднялась на подиум этапа Кубка мира

  • 10.07.2017 17:10
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Getty Images. Яна Беломоина
© Getty Images. Яна Беломоина
Украинская велосипедистка Яна Беломоина третий раз в сезоне заняла подиумное место на этапе Кубка мира. В этот раз Яна финишировала третьей в кросс-кантри на этапе в Ленцерхайде (Швейцария).
 
Беломоина стартовала под первым номером как лидер Кубка мира. Первые четыре круга украинка занимала второе место, уступая норвежской гонщице Гунн-Рита Дале. 
 
На последних двух кругах Беломоину опередила британка Анни Ласт, выигравшая четвертый этап Кубка мира. В итоге украинка финишировала третьей, с отставанием в 27 секунд от лидера. До серебра Яну отделили 14 секунд.
 
4 этап Кубка мира-2017 (Ленцерхайде). Кросс-кантри. Женщины. Топ-3
 
1. Анни Ласт (Британия) 1:29:10
2. Гунн-Рита Дале (Норвегия) +13 сек.
3. Яна Беломоина (Украина) +27 сек.
 
 

Источник — Sport.ua

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