У вівторок, 11 липня, об 11:00 в президентській ложі НСК «Олімпійський» відбудеться прес-конференція: «Збірна України вирушає на ювілейні Х Всесвітні ігри».

До участі у прес-конференції запрошений Міністр молоді та спорту Ігор Жданов, президент Спортивного комітету України Ілля Шевляк, голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія, триразова чемпіонка Всесвітніх ігор з пауерліфтингу Лариса Соловйова, чемпіон Всесвітніх ігор з джиу-джитсу Іван Настенко, чемпіон світу та Європи з пауерліфтингу та тренер ветеранів АТО Олексій Бичков, призер чемпіонату світу та Європи з карате Станіслав Горуна.

Також під час прес-конференції спортсмени презентують форму Національної збірної.

Дата: 11 липня 2017 р

Час: 11:00

Місце: НСК «Олімпійський»

Акредитація обов’язкова: 063 953 44 03 (Анастасія Моргун).

Довідково:

Всесвітні ігри – це міжнародні комплексні змагання з різних видів спорту, які відбуваються раз на чотири роки в післяолімпійський рік.

Цього року Ігри відбудуться з 20 до 30 липня у м. Вроцлав (Польща). Участь в них візьмуть близько 4500 спортсменів зі 111 країн світу.

Під час змагань розіграють 222 комплекти нагород у 36 видах спорту, з яких: 31 неолімпійських: більярдний спорт, боулінг, воднолижний спорт та вейкбординг, джиу-джитсу, корфбол, парашутний спорт, спорт з літаючим диском, кануполо, пауерліфтинг, петанк, перетягування канату, підводний спорт, пляжний гандбол, роликовий спорт, рятувальний спорт, сквош, лакрос, спортивна аеробіка, спортивна акробатика, спортивне орієнтування, стрибки на акробатичній доріжці, сумо, таїландський бокс Муей Тай, танцювальний спорт, флорбол, фістбол, американський футбол, кікбоксинг WAKO, мотоциклетний спорт (спідвей) та веслування на ергометрах.; 5 олімпійських: художня гімнастика, карате, скелелазіння, стрибки на батуті, стрільба з лука.

З 2014 до 2017 року спортсмени збірної України вибороли 80 ліцензій з 20 видів спорту на участь у Х Всесвітніх іграх.