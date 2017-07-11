Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Склад збірної України на юніорський ЧЄ-2017 з легкої атлетики

До складу української делегації увійшли 28 атлетів та 12 офіційних осіб

  • 11.07.2017 12:17
  • 142 просмотров
  • 0 комментария
Метки
uaf.org.ua. чемпіонат Європи-2017 серед юніорів в Гроссето
© uaf.org.ua. чемпіонат Європи-2017 серед юніорів в Гроссето
Виконком Федерації легкої атлетики України затвердив склад збірної України, яка 20-23 липня в італьйському Гроссето візьме участь в чемпіонаті Європи серед юніорів.
 
До складу української делегації увійшли 28 атлетів (по 14 чоловіків і жінок) та 12 офіційних осіб
 
 
 

Источник — Федерация легкой атлетики Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.