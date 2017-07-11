Склад збірної України на юніорський ЧЄ-2017 з легкої атлетики

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Карпаты дозаявили Перейру и Дебелко, несмотря на трансферный бан 13:35 — korsun_skif ФФУ делает огромную глупость выдавая аттестаты таким клубам как Днепр и Карпаты и им подобным. Кл... 13:31 — dudigo78 Я зрозумів, що тут комусь щось доказувати немає сенсу. тому дискусію припиняю, бо це як до стіни....

Шахтер представил домашнюю форму на новый сезон 13:34 — Naum1221 Дійсно гарна форма. 13:34 — Informozavr2011 Ты настоящий клоун!15 чемпионств Украины - не настоящие? А вот Кубок УЕФА - что-то старое и забыт... 13:33 — yarmola89 В унитазе будет он!!!!!! 13:26 — wado-1976 Классно с звездочкой кыян потроллили ,типа кому нечем гордиться в настоящем ,тот лепит звез...