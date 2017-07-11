Склад збірної України на юніорський ЧЄ-2017 з легкої атлетики

Виконком Федерації легкої атлетики України затвердив склад збірної України, яка 20-23 липня в італьйському Гроссето візьме участь в чемпіонаті Європи серед юніорів.
До складу української делегації увійшли 28 атлетів (по 14 чоловіків і жінок) та 12 офіційних осіб
Источник — Федерация легкой атлетики Украины
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