Марсель Киттель – победитель 10 этапа Тур де Франс-2017

Марсель Киттель стал победителем 10-го этапа Тур де Франс-2017. 29-летний немецкий спринтер команды Quick Step Floors выиграл 4 из 5 спринтов в этом выпуске французского Гран-тура. Это 13-я победа Марселя Киттеля на этапах Тур де Франс в карьере.
Сценарий 10-го этапа, первого после дня отдыха, полностью соответствовал сценарию спринтерского этапа.
Сразу после старта атаковал 30-летний французский гонщик команды Wanty-Groupe Gobert Йоанн Оффредо (Yoann Offredo), которого через несколько километров добрал его соотечественник, 22-летний гонщик команды Fortuneo – Oscaro Эли Жебер (Elie Gesbert). Они и составили отрыв дня. Пелотон их сразу отпустил, однако не дал преимуществу беглецов вырасти больше, чем на пять с половиной минут.
Немецкий гонщик команды Trek-Segafredo ДжонДегенкольб финишировал 2-м, голландский гонщик команды LottoNL-Jumbo Дилан Груневеген замкнул тройку призёров этапа.
Крис Фрум (Sky) сохранил жёлтую майку лидера.
Источник — Velolive.com
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