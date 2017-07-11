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Марсель Киттель – победитель 10 этапа Тур де Франс-2017

Крис Фрум сохранил жёлтую майку лидера

  • 11.07.2017 22:06
  • 119 просмотров
  • 1 комментария
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velolive.com
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Марсель Киттель стал победителем 10-го этапа Тур де Франс-2017. 29-летний немецкий спринтер команды Quick Step Floors выиграл 4 из 5 спринтов в этом выпуске французского Гран-тура. Это 13-я победа Марселя Киттеля на этапах Тур де Франс в карьере.

Сценарий 10-го этапа, первого после дня отдыха, полностью соответствовал сценарию спринтерского этапа.

Сразу после старта атаковал 30-летний французский гонщик команды Wanty-Groupe Gobert Йоанн Оффредо (Yoann Offredo), которого через несколько километров добрал его соотечественник, 22-летний гонщик команды Fortuneo – Oscaro Эли Жебер (Elie Gesbert). Они и составили отрыв дня. Пелотон их сразу отпустил, однако не дал преимуществу беглецов вырасти больше, чем на пять с половиной минут.

Немецкий гонщик команды Trek-Segafredo ДжонДегенкольб финишировал 2-м, голландский гонщик команды LottoNL-Jumbo Дилан Груневеген замкнул тройку призёров этапа.

Крис Фрум (Sky) сохранил жёлтую майку лидера.



 

Источник — Velolive.com

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Комментарии
    Ivan Dudyak
      Ivan Dudyak, 11.07.2017 22:32
    0
    Після падінь та дискваліфікації інтриги все менше й менше.
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