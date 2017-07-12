Паралимпийский копьеметатель трагически погиб во время тренировки

Паралимпиец из ОАЭ Абдулла Хайаей, специализирующийся на метании копья, трагически погиб во вторник во время тренировки в Лондоне в результате несчастного случая. На 36-летнего атлета упал металлический столб.

Инцидент произошел в тренировочном центре Ньюхэм, где Хайаей готовился к стартующему 14 июля в Лондоне чемпионату мира по легкой атлетике среди спортсменов с ограниченными возможностями.

В память о спортсмене во время церемонии открытия чемпионата мира по легкой атлетике состоится минута молчания.

Абдулла Хайаей метал копье, сидя в инвалидной коляске. На Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро он занял шестое место в этой дисциплине.