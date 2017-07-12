Умер известный спортивный журналист Александр Мащенко

Вчера, 11 июля в Киеве на 39-м году жизни остановилось сердце известного украинского спортивного журналиста и комментатора Александра Мащенко. Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Виктория Веремеенко.

По словам Виктории, Мащенко умер во время занятий спортом. «У меня в сумке лежит его гонорар, в календаре стоит встреча на следующей неделе, только вот позавчера мы говорили... Сложно поверить и принять, что больше его нет», – написала Веремеенко.

Александр Мащенко стоял у истоков зарождения украинского спортивного телевидения. Он был сотрудником первого спортивного телеканала в Украине – «Мегаспорт». По мнению многих болельщиков, он был лучшим комментатором биатлона.

После закрытия «Мегаспорта» Мащенко возглавил телеканал «Хоккей». Впоследствии этот проект превратился в мультиспортивний телеканал «Xsport».