У складі гандбольної Галичанки суттєві зміни

За час відпустки склад команди зазнав суттєвих змін. Четверо провідних гандболісток команди - воротарка Єлизавета Гілязетдінова та польові гравці - Леся Смолінг (капітан), Наталія Воловник і Олеся Парандій - перебралися у закордонні клуби. Ще дві «галичанки» завершили ігрову кар’єру: це найдосвідченіша гравчиня - 35-річна Наталія Туркало та 22-річна Вікторія Сідлецька. А ось 21-річна Анастасія Дорожівська вирішила перейти на тренерський місток.

Однак, як відомо, святе місце не пустує і на зміну досвідченим гравчиням прийшла амбітна молодь. Лави «Галичанки» на новий сезон поповнили троє гандболісток Львівського училища фізичної культури - випускниці Юлія Головко і Марина Савчук та одинадцятикласниця Луїза-Марія Воронова (голкіпер). Також гратиме за львів’янок вихованка Броварського УФК - воротарка Вікторія Салтанюк.







Змагальний сезон для підопічних Тетяни Штефан та Анжели Савченко планується традиційно насиченим. Вже у вересні на вітчизняній гандбольній арені на «Галичанку» очікує розіграш Суперкубка України та старт у Суперлізі сезону 2017/2018, а на європросторах – участь у Єврокубку та Балтійській гандбольній лізі.

Зважаючи на такий потужний початок сезону, до літньої підготовки тренери «Галичанки» ставляться якнайсерйозніше. До 18 липня гандболістки тренуватимуться у Львові у т.зв. «втягуючому» режимі. З 19 липня по 2 серпня у смт.Лазурне Херсонської області проведуть збори, головним завданням яких буде функціональна підготовка гравців до майбутніх змагань. Після повернення зі зборів безпосередньо закцентуються на спеціальній та техніко-тактичній підготовці.

Наталія ВАСЬО