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У складі гандбольної Галичанки суттєві зміни

Чемпіон України — львівська «Галичанка» — вийшла з відпустки і розпочала підготовку до нового сезону

  • 12.07.2017 14:33
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У складі гандбольної Галичанки суттєві зміни
За час відпустки склад команди зазнав суттєвих змін. Четверо провідних гандболісток команди -  воротарка Єлизавета Гілязетдінова та польові гравці - Леся Смолінг (капітан), Наталія Воловник і Олеся Парандій -  перебралися у закордонні клуби. Ще дві «галичанки»  завершили ігрову кар’єру: це найдосвідченіша гравчиня - 35-річна Наталія Туркало та 22-річна Вікторія Сідлецька. А ось 21-річна Анастасія Дорожівська вирішила перейти на тренерський місток.
 
Однак, як відомо, святе місце не пустує і  на зміну досвідченим гравчиням прийшла амбітна молодь. Лави «Галичанки» на новий сезон поповнили троє гандболісток Львівського училища фізичної культури  - випускниці Юлія Головко і Марина Савчук та одинадцятикласниця Луїза-Марія Воронова (голкіпер). Також гратиме за львів’янок вихованка Броварського УФК -  воротарка Вікторія Салтанюк.
Змагальний сезон для підопічних Тетяни Штефан та Анжели Савченко планується традиційно насиченим. Вже у вересні на вітчизняній гандбольній арені на «Галичанку» очікує розіграш Суперкубка України та старт у Суперлізі сезону 2017/2018, а на європросторах – участь у Єврокубку та Балтійській гандбольній лізі.


 
Зважаючи на такий потужний початок сезону, до літньої  підготовки тренери «Галичанки» ставляться якнайсерйозніше. До 18 липня гандболістки тренуватимуться у Львові у т.зв. «втягуючому» режимі. З 19 липня по 2 серпня у смт.Лазурне Херсонської області проведуть  збори, головним завданням яких буде функціональна підготовка гравців до майбутніх змагань. Після повернення зі зборів безпосередньо закцентуються на спеціальній та техніко-тактичній підготовці.
 
Наталія ВАСЬО

Источник — Sport.ua

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