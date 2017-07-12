Стали известны города-хозяева Олимпийских Игр 2024-го и 2028 годов

МОК (Международный олимпийский комитет) на внеочередной сессии в швейцарской Лозанне утвердил единовременные выборы столиц летних Олимпийских Игр 2024-го и 2028 годов, на которые претендуют всего два города - Париж и Лос-Анджелес.

Ожидается, что процедура распределения Олимпийских Игр между двумя претендентами пройдет 13 сентября на 131-й сессии МОК в французском Лиме.

На проведение Олимпиады-2024 также претендовали немецкий Гамбург, венгерский Будапешт и итальянский Рим, но подтвердили свои заявки и вошли в окончательный список претендентов только Париж и Лос-Анджелес.

Именно между этими городами будут поделены летние Олимпиады 2024-го и 2028 годов.