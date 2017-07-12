Анна Плотіцина виграла міжнародний турнір у Люцерні

Українка Анна Плотіцина виграла міжнародний легкоатлетичний турнір у Люцерні. 11 липня вона подолала дистанцію 100 метрів з бар’єрами за 13,12 секунд.
Нагадаємо, що Анна Плотіцина перегнала норматив чемпіонату світу і встановила особистий рекорд на чемпіонаті України.
Источник — Федерация легкой атлетики Украины
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