Анна Плотіцина виграла міжнародний турнір у Люцерні

Да-да, у вас пять напов, но нто из них будет играть и забивать? Вот на єто посмотрим и увидим, а ...

Шото он пузатий на другому фото... Думав що футболісти повинні підтянутими бути... без пивного пр...

Для того, щоб не реєструвати, потрібно мати якісь юридичні підстави, яких у ФФУ немає) оф рішення...

зачЭм накажут? ФФУ просто не будет регистрировать этих подписанных. и, соответственно, не разреши...

Ди Мария

Мегатрансфер! А если честно, подобные трансферы только занижают уровень и без того упавшего чемпи...

будь-ласка силочку на оф.сайт ФІФА де накладено якісь санкції. І будь-ласка не давайте посилань ...