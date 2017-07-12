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Анна Плотіцина виграла міжнародний турнір у Люцерні

Українська легкоатлетка подолала 100 метрів з бар’єрами за 13,12 секунд

  • 12.07.2017 15:21
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Getty Images. Анна Плотіцина (праворуч)
© Getty Images. Анна Плотіцина (праворуч)
Українка Анна Плотіцина виграла міжнародний легкоатлетичний турнір у Люцерні. 11 липня вона подолала дистанцію 100 метрів з бар’єрами за 13,12 секунд.
 
Нагадаємо, що Анна Плотіцина перегнала норматив чемпіонату світу і встановила особистий рекорд на чемпіонаті України.

Источник — Федерация легкой атлетики Украины

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