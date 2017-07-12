Украинские каратисты триумфально выступили на 20-й Маккабиаде

С 4-го по 18-е июля в Израиле проходит 20-я Маккабиада - еврейский аналог Олимпийских игр. Это второе по массовости и масштабу спортивное событие в мире после Олимпийских игр. В нынешней Маккабиаде принимают участие 10 тысяч спортсменов из 47 стран мира.

В программе Маккабиад традиционно представлено каратэ. В составе сборной Украины (всего - 70 человек) было трое представителей Украинской федерации каратэ - одесситы Александр Розенберг и Илья Коваль, а также харьковчанин Александр Кичерман.

Все наши каратисты выступили блестяще, уверенно победив в своих категориях.



В первый день соревнований (турнир по каратэ проходил 11-12 июля в Хайфе в спорткомплексе «Ромема») Илья Коваль выиграл золото в ката среди юниоров 15-16 лет. Все свои поединки он выиграл с максимальным результатом - 5:0. Александр Розенберг стал чемпионом в кумитэ в весе -84 кг.

Во второй день турнира гимн Украины прозвучал на арене «Ромемы» в третий раз - в честь Александра Кичермана, который в категории -68 кг, юниоры 17-18 лет, в финальном бою против израильтянина, проигрывая 0:2, за три секунды до финальной сирены сумел провести ура-маваши, взял три очка и выиграл бой.

Таким образом, украинские каратисты показали максимальный результат. Шеф миссии, председатель Комитета по СМИ и связям с общественностью УФК Игорь Левенштейн принял из рук президента Израильской федерации каратэ Моше Бухника специальный приз за успешное выступление украинской команды.

Такого беспрецедентного успеха в истории выступлений Украины на Маккабиадах никогда ранее не было. Радость победы с нашими спортсменами разделяют их тренеры - Владимир Зарецкий, Алексей Коновалов и Рудик Сагрунов.



Отметим, что Александр Розенберг был знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Маккабиады 6 июля на стадионе «Тедди» в Иерусалиме.