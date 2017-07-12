Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Украинские каратисты триумфально выступили на 20-й Маккабиаде

Наши спортсмены показали максимальный результат

  • 12.07.2017 18:49
  • 239 просмотров
  • 2 комментария
Метки
wkf.com.ua
© wkf.com.ua
С 4-го по 18-е июля в Израиле проходит 20-я Маккабиада - еврейский аналог Олимпийских игр. Это второе по массовости и масштабу спортивное событие в мире после Олимпийских игр. В нынешней Маккабиаде принимают участие 10 тысяч спортсменов из 47 стран мира.
 
В программе Маккабиад традиционно представлено каратэ. В составе сборной Украины (всего - 70 человек) было трое представителей Украинской федерации каратэ - одесситы Александр Розенберг и Илья Коваль, а также харьковчанин Александр Кичерман.
 
Все наши каратисты выступили блестяще, уверенно победив в своих категориях.
 
В первый день соревнований (турнир по каратэ проходил 11-12 июля в Хайфе в спорткомплексе «Ромема») Илья Коваль выиграл золото в ката среди юниоров 15-16 лет. Все свои поединки он выиграл с максимальным результатом - 5:0. Александр Розенберг стал чемпионом в кумитэ в весе -84 кг.
 
Во второй день турнира гимн Украины прозвучал на арене «Ромемы» в третий раз - в честь Александра Кичермана, который в категории -68 кг, юниоры 17-18 лет, в финальном бою против израильтянина, проигрывая 0:2, за три секунды до финальной сирены сумел провести ура-маваши, взял три очка и выиграл бой. 
 
Таким образом, украинские каратисты показали максимальный результат. Шеф миссии, председатель Комитета по СМИ и связям с общественностью УФК Игорь Левенштейн принял из рук президента Израильской федерации каратэ Моше Бухника специальный приз за успешное выступление украинской команды.
 
Такого беспрецедентного успеха в истории выступлений Украины на Маккабиадах никогда ранее не было. Радость победы с нашими спортсменами разделяют их тренеры - Владимир Зарецкий, Алексей Коновалов и Рудик Сагрунов.
 
Отметим, что Александр Розенберг был знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Маккабиады 6 июля на стадионе «Тедди» в Иерусалиме.
 

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Марк Тимченко
    online
    Марк Тимченко, 12.07.2017 19:13
    0
    Які українські прізвища - розенберг и кичерман... Щей символічно виграли у Ізраїлі
    Ссылка
    kung_vv
      kung_vv, 12.07.2017 19:28
    0
    Марк Тимченко, 12.07.2017 19:13
    Які українські прізвища - розенберг и кичерман... Щей символічно виграли у Ізраїлі
    Вы, видимо, невнимательно читали. Маккабиада - это всемирные игры евреев, а не украинцев-американцев-эфиопов.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.