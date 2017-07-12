Стронгменівський марафон у Києві







Перемогою чинного володаря титулу «Найсильніша людина України» Олексія Новикова завершився четвертий етап Кубка України зі стронгмену, що відбувся у Києві. Змагання професіоналів у рамках національного Кубку увінчали богатирський марафон, що тривав із самого ранку на базі Федерації стронгмену України «K2 Strongman». Пряму трансляцію змагань забезпечували компанії DSF та «МОСТ-ТВ», завдяки чому строгнменівські турніри «на живо» можна було побачити на сайті Sport.ua, а також телеканалах «Спорт-1» та XSport.

Чемпіонат України зі стронгмену серед аматорів

Спочатку найсильніших з’ясовували у трьох вагових категоріях Чемпіонату України серед аматорів – до 95, 110 та понад 110 кг.



До 95 кг





Серед найлегших стронгменів боротьба тривала до заключної вправи. Кияни Євген Настенко та Олександр Соловйов по черзі тріумфували в окремих вправах. Перед фінальним випробуванням – «Кантуванням покришки» (360 кг) Соловйов випереджав основного опонента на один бал. В очному протистоянні лідер зумів довести свою перевагу і заслужено здобув «золото» чемпіонату України. Варто відзначити й володаря «бронзи» Євгена Литвиненко з Дніпра, котрий виграв одну із окремих вправ («Лог ліфт» 90 кг на рази) і продемонстрував стабільність у результатах. На комплімент заслуговують і володарі четвертого та п’ятого місць – Іван Кушнір з Івано-Франківська та Анатолій Бойко з Шостки, які програли бронзовій позиції всього лиш пів і два бали відповідно.



До 110 кг







У вазі до 110 кілограмів лідер визначився зі старту змагань – вінничанин Євген Корчун три вправи поспіль завершував на чолі заліку, лише в одній із них розділивши першість з Антоном Мазуром із Дніпра. Перед заключною дисципліною перевага Корчуна над конкурентами вимірювалася у 5 балів. Відтак Євген впевнено виконав кантування 360-кілограмового колеса і перетворив своє лідерство на чемпіонство. А от за титул віце-чемпіона точилася надзвичайно запекла боротьба: кияни Андрій Кошубський та В’ячеслав Антохі йшли по турніру «ніздря в ніздрю», набравши перед фінальною вправою однакову кількість очок. В очному протистоянні Кошубський був швидшим і сильнішим, тому саме йому дісталася перемога у вправі й «срібло» національного чемпіонату. В Антохі – «бронза».

Понад 110 кг











У надваговій категорії першість святкував Артем Ушенко. Киянин різко стартував, забезпечивши собі комфортну перевагу перед заключним випробуванням. Попри те, що «покришку» Артем відверто провалив, це не завадило йому здобути загальну перемогу у чемпіонаті. А от Іван Шарий з Івано-Франківська, хоч і яскраво переміг у заключній дисципліні, не зумів ліквідувати відставання у заліку багатоборства. Помилка у першій вправі, коли Іван двічі протягнув «Супер-йок» по доріжці, за що справедливо отримав 10 секунд штрафу, коштувала йому «золота». З іншого боку, цінний досвід, без сумніву, допоможе молодому стронгмену у майбутніх змаганнях. «Бронзу» у цій ваговій категорії здобув Юрій Руденко з Ірпіня.

Кубок України серед професіоналів







Упродовж стронгменівського сезону професіонали наполегливо «збирають» залікові бали до національного рейтингу, який визначить учасників найпрестижнішого змагання року серед українських богатирів – турніру «Найсильніша людина України». На четвертому етапі Кубка України рівних не було чинному володарю цього титулу і лідеру поточного рейтингу Олексію Новикову. Киянин впевнено переміг у всіх п’яти вправах змагання, в одній із них повторивши рекорд України. У «Лог-ліфті на максимум» до останнього з фаворитом «рубався» актуальний рекордсмен у цій дисципліні Віталій Міхеєв. Врешті-решт, Віталій зупинився на вазі 180 кг, а Олексій зумів зафіксувати 190 кг, ставши з Міхеєвим співволодарем рекорду.

Друге місце цілком заслужено виборов досвідчений стронгмен з Чернівців Андрій Бурштин, котрий був другим у «Супер-йоку» та взяв треті місця в естафеті «Овер-хед» та «Лог-ліфті». Заслуговує на увагу й «бронза» молодого Павла Кордіяки, для якого це перший помітний успіх всеукраїнського ґатунку. Павло був другим у силовій естафеті та розділив 2-3 місця з Юрієм Огоновським в «Кантуванні колеса». Запал і наснага дозволили Павлу випередити у боротьбі за «призи» досвідченого Віталія Міхеєва: різниця у загальній таблиці склала лише один бал. Віталій також може занести виступ на турнірі собі в актив, адже крім «рубки» у «Лог-ліфті на максимум» він фінішував другим в естафеті «Овер-хед» та четрветим у «Супер-йоку». З усього видно, що Віталій Міхеєв перебуває у гарній формі перед Днем рекордів, який він запланував на 22 липня у селищі Крюківщина, що під Києвом.



Показові виступи







Крім змагань стронгменів, глядачі цього дня побачили показовий виступ двох «стронгвумен» з Одеси Тетяни Бродецької та Марини Солтанової. Титуловані пауерліфтерки три місяці як тренуються під керівництвом одеського стронгмена Євгена Павлова. Дівчата, зокрема, пройшли 20 метрів із «Коромислом» вагою 200 кг, подолали 40 метрів «Прогулянки фермера» (по 75 кг на руку) та здійснили тягу штанги «Аксель» вагою 150 кілограмів, чим вкотре довели, що українська чудова стать є дуже сильною!

Вразили і виступи майстрів стронгфіту. Дмитро Володько, Максим Грідчин та В’ячеслав Антохі демонстрували своє вміння у вправах з меншою вагою, але з великою кількістю повторень. Скажімо, колоду вагою 70 кілограмів атлетам потрібно було підняти аж 30 разів за 5 хвилин! Із цим завданням впорався лише Дмитро Володько. Однак в загальному заліку перемогу святкував В’ячеслав Антохі, котрий був стабільнішим у всіх дисциплінах.



Стронгменівський марафон у Києві тривав цілий день і подарував шанувальникам силового спорту купу неповторних емоцій. Сезон триває, тож продовження неодмінно буде! Будьте сильними!

Олександр ГЛИВИНСЬКИЙ