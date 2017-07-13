Найробі-2017: рекорд чемпіонату від Рассела й особистий від Кащенка

У другий день чемпіонату світу U18 стадіон Найробі побачив новий рекорд чемпіонату. Його автором став Де’Жур Рассел з Ямайки. 110 метрів з бар’єрами він подолав за 13,08 с.

В одному забігу з Расселом біг українець Даниїл Кащенко. І хоч до півфіналу йому вийти не вдалося, атлет встановив особистий рекорд – 13,92 с. Більше того, швидше в Україні серед юнаків бігав лише В’ячеслав Швидкий, якому і належить найвище національне досягнення серед атлетів віком до 18 років (13,86 с).

У півфіналі з бігу на 800 метрів побачимо Катерину Коваль. Українка добралася в наступне коло за часом (2.12,58 хв).

Десятиборці розіграють медалі вже сьогодні у вечірній частини програми чемпіонату. Роман Войцешук почав другий день з результату 15,39 с з бігу на 110 метрів з бар’єрами. Змагання з метання диска завершив з результатом 33,21 м. А зі стрибків з жердиною Роман встановив особистий рекорд – 3,70 м. Перед заключними двома видами Войцешук піднявся на одну сходинку і зараз посідає дев’яте місце (5230).

У першому колі з бігу на 400 метрів бар’єрами змагалася українка Тетяна Безшийко. У своєму забігу вона фінішувала сьомою (1.02,74 хв) і не зуміла пробитися до півфіналу. Валерія Іваненко не пройшла кваліфікацію з метання молота (55,91 м).