Прощание c Александром Мащенко состоится 14 июля на НСК Олимпийский

В пятницу, 14 июля, в Киеве на НСК «Олимпийский» в Холле чемпионов состоится прощание с главным редактором сайта и телеканала XSPORT, известным украинским журналистом Александром Мащенко.

Церемония прощания пройдет с 8.30 до 10.00. Александр будет похоронен в селе Требухов Броварского района Киевской области. Перед похоронами в Требухове в 11.30 состоится панихида в Храме Покровы Божей Матери (ул. Броварская, 1).

Напомним, вчера на 39-м году жизни остановилось сердце известного украинского спортивного журналиста и комментатора Александра Мащенко.