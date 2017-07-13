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Прощание c Александром Мащенко состоится 14 июля на НСК Олимпийский

Церемония прощания с известным журналистом и комментатором пройдет в Холле чемпионов с 8.30 до 10.00

  • 13.07.2017 16:14
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НОК Украины. Александр Мащенко
© НОК Украины. Александр Мащенко

В пятницу, 14 июля, в Киеве на НСК «Олимпийский» в Холле чемпионов состоится прощание с главным редактором сайта и телеканала XSPORT, известным украинским журналистом Александром Мащенко.

Церемония прощания пройдет с 8.30 до 10.00. Александр будет похоронен в селе Требухов Броварского района Киевской области. Перед похоронами в Требухове в 11.30 состоится панихида в Храме Покровы Божей Матери (ул. Броварская, 1). 

Напомним, вчера на 39-м году жизни остановилось сердце известного украинского спортивного журналиста и комментатора Александра Мащенко.

 

Источник — Xsport

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