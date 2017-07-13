Роман Барде – победитель 12 этапа Тур де Франс-2017

26-летний французский гонщик команды AG2R La Mondiale Роман Барде (Romain Bardet) одержал победу на королевском горном пиренейском этапе, 12-м этапе Тур де Франс-2017 с прохождением вершин высшей и 1-й категории и финишем в подъём 2-й категории Пейрагюд.



Отрыв дня долго не мог сформироваться, после старта атаки шли за атаками, но в итоге через 18 км после старта вперёд уехали 12 гонщиков, среди которых были лидер очковой классификации Марсель Киттель (Quick Step Floors) и Майкл Мэттьюс (Sunweb), которые разыграли промежуточный спринт, где Мэттьюс обошёл Киттеля.



Майкл Мэттьюс также поборолся за горные очки с Томасом Де Гендтом (Lotto Soudal), став первым на вершине 1-й категории Коль де Мант (Col de Mente).



На подъёме к вершине высшей категории Пор де Бале (Port de Balès) отрыв, из которого к этому моменту выпал Марсель Киттель, лидировал с преимуществом в 4 минуты над пелотоном.



На подъёме к Пор-де-Бале из пелотона атаковали два французских гонщика команды Fortuneo-Oscaro Максим Буэ и Брис Фейю, однако, их атака не принесла результата. Темп, который задавала команда Sky, не позволил также добиться успеха на этапе и Стивену Каммингсу (Dimension Data), атаковавшему за 30 км до финиша в одиночку и пытавшемуся сопротивляться группе жёлтой майки. Каммингса добрали на Пейресурд, за 8 км до финиша.



Альберто Контадора (Trek-Segafredo) атаковал на Пор-де-Бале за 34 км до финиша, но его атака была нейтрализована.



На подъёме Пор-де-Бале из группы лидеров выпал Якоб Фульсанг (Astana), повредивший на 11-м этапе руку, он финишировал лишь через 27 минут 42 секунды после победителя этапа.



На спуске с Бале Крис Фрум (Sky) и Фабио Ару (Astana), следовавшие за Микелем Ниеве (Sky), едва не упали, не вписавшись в поворот и въехав в группу болельщиков. К счастью, обошлось без падений, Фрум и Ару вернулись в группу.



На Пейресурд группа лидеров просеялась. Темпа, задаваемого Sky, не выдержали Наиро Кинтана (Movistar) и Альберто Контадор (Trek-Segafredo), а также лидер горной классификации Варран Баргий (Sunweb).



В итоге к финальному подъёму впереди остались лишь 10 гонщиков – Крис Фрум, Микель Ниеве и Микель Ланда (Sky), Роман Барде (AG2R), Фабио Ару (Astana), Ригоберто Уран (Cannondale-Drapac), Джордж Беннетт (LottoNL-Jumbo), Дэн Мартин (Quick Step Floors), Луис Мейнтьес (UAE Team Emirates) и Саймон Йейтс (Orica-Scott).



Первым на крутых градиентах Пейрагюд попробовала уехать Джордж Беннетт, потом атаку предпринял Фабио Ару, но Роман Барде оказался сильнее соперников. Французский гонщик атаковал на финальных 50 метрах дистанции и обошёл на финише Ригоберто Урана и Фабио Ару, опередив их на 2 секунды. Крис Фрум (Sky) финишировал 7-м через 22 секунды после победителя и потерял жёлтую майку лидера.



Фабио Ару, отыгравший благодаря бонусным секундам у Криса Фрума 24 секунды, стал новым лидером генеральной классификации, где теперь опережает британского гонщика команды Sky на 6 секунд. Роман Барде остался на 3-й позиции, но сократил отставание, и теперь уступает Крису Фруму 19 секунд, а Фабио Ару – 25 секунд. Ригоберто Уран остался на 4-й позиции в общем зачёте, уступая Фабио Ару 55 секунд.



Результаты 12 этапа Тур де Франс-2017