27 українських веслувальників починають виступи на чемпіонаті Європи

Стала відома остаточна програма змагань на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каное. Отже, 27 українських веслувальників заявлені в 24-х видах програми.
Чемпіонат Європи-2017.
Заїзди за участю українських веслувальників
14 липня. ДЕНЬ ПЕРШИЙ
Ранкова сесія. Попередні заїзди
09.21. Каное-одиночка. 1000 м (16 учасників). Віктор СВИРИДЮК (3 вода). 1-3 – фінал, 4-7+1BT - півфінал.
09.35. Байдарка-одиночка. 1000 м. Чоловіки (20 учасників). Олександр СИРОМЯТНИКОВ (1). 1 – фінал, 2-7 - півфінал.
09.57. Байдарка-четвірка. 500 м. Чоловіки (19 екіпажів). Кирило ЧЕРНОМОРОВ/ Іван СЕМИКІН/ Данііл КУЗЬМІН/ Ігор ТРУНОВ (8). 1 – фінал, 2-7 - півфінал.
10.12. Байдарка-четвірка. 500 м. Жінки (12 екіпажів). Марія КІЧАСОВА/ Марія ПОВХ/ Анастасія ТОДОРОВА/ Інна ГРИЩУН (2). 1-3 – фінал, 4-7+1BT - півфінал.
10.32. Каное-двійка. 1000 м (16 екіпажів). Дмитро ЯНЧУК/ Тарас МІЩУК (6). 1-3 – фінал, 4-7+1BT - півфінал.
10.46. Байдарка-двійка. 1000 м (18 екіпажів). Юрій ГАЛКІН/ Роман СКОРИК (9). 1-3 – фінал, 4-7+1BT - півфінал.
Денна сесія. Попередні заїзди
13.05. Байдарка-одиночка. 500 м. Жінки (18 учасників). Марія ПОВХ (9). 1-3 – фінал, 4-7+1BT - півфінал.
13.10. Каное-одиночка. 500 м. Чоловіки (16 учасників). Олександр МАКСИМЧУК (6). 1-3 – фінал, 4-7+1BT - півфінал.
13.25. Байдарка-одиночка. 500 м (16 учасників). Віталій ЦУРКАН (3). 1-3 – фінал, 4-7+1BT - півфінал.
14.17. Байдарка-двійка. 500 м. Жінки (18 екіпажів). Марія КІЧАСОВА/ Анастасія ГОРЛОВА (7). 1-3 – фінал, 4-7+1BT - півфінал.
14.37. Байдарка-двійка. 500 м. Чоловіки (20 екіпажів). Іван СЕМИКІН/ Ігор ТРУНОВ (3). 1 – фінал, 2-7 - півфінал.
14.52. Каное-двійка. 500 м. Жінки (14 екіпажів). Анастасія ЧЕТВЕРІКОВА/ Олександра ВОЛОВЧИК (8). 1-3 – фінал, 4-7+1BT - півфінал.
Денна сесія. Півфінали
15.14*. Каное-одиночка. 1000 м. Віктор СВИРИДЮК. 1-3 – півфінал.
15.21/15.28*. Байдарка-одиночка. 1000 м. Чоловіки. Олександр СИРОМЯТНИКОВ. 1-3 – фінал А, 4-7+1BT - фінал В.
15.43/ 15.48*. Байдарка-четвірка. 500 м. Чоловіки. Кирило ЧЕРНОМОРОВ/ Іван СЕМИКІН/ Данііл КУЗЬМІН/ Ігор ТРУНОВ. 1-3 – фінал А, 4-7+1BT - фінал В.
15.53*. Байдарка-четвірка. 500 м. Жінки. Марія КІЧАСОВА/ Марія ПОВХ/ Анастасія ТОДОРОВА/ Інна ГРИЩУН. 1-3 – фінал.
16.08*. Каное-двійка. 1000 м. Дмитро ЯНЧУК/ Тарас МІЩУК. 1-3 – фінал.
16.15*. Байдарка-двійка. 1000 м. Юрій ГАЛКІН/ Роман СКОРИК. 1-3 – фінал.
16.30*. Байдарка-одиночка. 500 м. Жінки. Марія ПОВХ. 1-3 – фінал.
16.35*. Каное-одиночка. 500 м. Чоловіки. Олександр МАКСИМЧУК . 1-3 – фінал.
16.40*. Байдарка-одиночка. 500 м. Віталій ЦУРКАН. 1-3 – фінал.
16.45*. Байдарка-двійка. 500 м. Жінки. Марія КІЧАСОВА/ Анастасія ГОРЛОВА. 1-3 – фінал.
16.55/17.00*. Байдарка-двійка. 500 м. Чоловіки. Іван СЕМИКІН/ Ігор ТРУНОВ. 1-3 – фінал А, 4-7+1BT - фінал В.
17.05*. Каное-двійка. 500 м. Жінки (14 екіпажів). Анастасія ЧЕТВЕРІКОВА/ Олександра ВОЛОВЧИК. 1-3 – фінал
15 липня. ДЕНЬ ДРУГИЙ
Ранкова сесія. Фінали
10.16**. Каное-одиночка. 1000 м. Віктор СВИРИДЮК
10.30**. Байдарка-одиночка. 1000 м. Чоловіки. Олександр СИРОМЯТНИКОВ.
10.44. Байдарка-двійка. 1000 м. Жінки. Юлія ЮРІЙЧУК/ Олена СКВОРЦОВА (3)
10.59**. Байдарка-четвірка. 500 м. Жінки. Марія КІЧАСОВА/ Марія ПОВХ/ Анастасія ТОДОРОВА/ Інна ГРИЩУН.
11.05**. Каное-двійка. 500 м. Жінки. Анастасія ЧЕТВЕРІКОВА/ Олександра ВОЛОВЧИК.
11.12. Байдарка-четвірка. 500 м. Чоловіки. Кирило ЧЕРНОМОРОВ/ Іван СЕМИКІН/ Данііл КУЗЬМІН/ Ігор ТРУНОВ.
11.25**. Каное-двійка. 1000 м. Дмитро ЯНЧУК/ Тарас МІЩУК.
11.41**. Байдарка-двійка. 1000 м. Юрій ГАЛКІН/ Роман СКОРИК.
11.56. Каное-четвірка. 1000 м. Чоловіки. Денис КОВАЛЕНКО/ Віталій ВЕРГЕЛЕС/ Денис КАМЕРИЛОВ/ Едуард ШЕМЕТИЛО (4).
Денна сесія. Попередні заїзди
14.30. Байдарка-одиночка. 200 м. Жінки (18 учасників). Анастасія ТОДОРОВА (8). 1-3 – фінал, 4-7+1BT - півфінал.
14.40. Каное-одиночка. 200 м. Чоловіки (13 учасників). Олександр МАКСИМЧУК (4). 1-3 – фінал, 4-7+1BT - півфінал.
14.50. Байдарка-одиночка. 200 м. Чоловіки (21 учасник). Ігор ТРУНОВ (2). 1 – фінал, 2-7 - півфінал.
15.05. Каное-одиночка. 200 м. Жінки (15 учасників). Людмила ЛУЗАН (3). 1-3 – фінал, 4-7+1BT - півфінал.
15.15. Байдарка-двійка. 200 м. Жінки (14 екіпажів). Марія КІЧАСОВА/ Анастасія ГОРЛОВА (2). 1-3 – фінал, 4-7+1BT - півфінал.
15.25. Байдарка-двійка. 200 м. Чоловіки (13 екіпажів). Ігор ТРУНОВ/ Олександр СЕНКЕВИЧ (4). 1-3 – фінал, 4-7+1BT - півфінал.
Вечірня сесія. Півфінали
17.00*. Байдарка-одиночка. 200 м. Жінки. Анастасія ТОДОРОВА. 1-3 – фінал
17.05/17.10*. Байдарка-одиночка. 200 м. Чоловіки. Ігор ТРУНОВ. 1-3 – фінал А, 4-7+1BT - фінал В.
17.15*. Каное-одиночка. 200 м. Чоловіки. Олександр МАКСИМЧУК. 1-3 – фінал.
17.20*. Каное-одиночка. 200 м. Жінки. Людмила ЛУЗАН. 1-3 – фінал.
17.25*. Байдарка-двійка. 200 м. Жінки. Марія КІЧАСОВА/ Анастасія ГОРЛОВА. 1-3 – фінал.
17.30*. Байдарка-двійка. 200 м. Чоловіки. Ігор ТРУНОВ/ Олександр СЕНКЕВИЧ (4). 1-3 – фінал.
16 липня. ДЕНЬ ТРЕТІЙ
Ранкова сесія. Фінали
10.05**. Байдарка-одиночка. 500 м. Жінки. Марія ПОВХ
10.12**. Каное-одиночка. 500 м. Чоловіки (16 учасників). Олександр МАКСИМЧУК.
10.25**. Байдарка-одиночка. 500 м. Віталій ЦУРКАН.
10.54**. Байдарка-двійка. 500 м. Жінки. Марія КІЧАСОВА/ Анастасія ГОРЛОВА.
11.10. Каное-двійка. 500 м. Дмитро ЯНЧУК/ Тарас МІЩУК (6)
11.23**. Байдарка-двійка. 500 м. Чоловіки. Іван СЕМИКІН/ Ігор ТРУНОВ.
Денна сесія. Фінали
13.05**. Байдарка-одиночка. 200 м. Жінки. Анастасія ТОДОРОВА.
13.11**. Каное-одиночка. 200 м. Чоловіки. Олександр МАКСИМЧУК.
13.24**. Байдарка-одиночка. 200 м. Чоловіки. Ігор ТРУНОВ.
13.37**. Каное-одиночка. 200 м. Жінки. Людмила ЛУЗАН.
13.43**. Байдарка-двійка. 200 м. Жінки. Марія КІЧАСОВА/ Анастасія ГОРЛОВА.
13.56. Каное-двійка. 200 м. Чоловіки. Віталій ВЕРГЕЛЕС/ Денис КАМЕРИЛОВ (7).
14.09**. Байдарка-двійка. 200 м. Чоловіки. Ігор ТРУНОВ/ Олександр СЕНКЕВИЧ.
Денна сесія. Фінали
15.52. Каное-одиночка. 5000 м. Едуард ШЕМЕТИЛО (12).
16.31. Байдарка-одиночка. 5000 м. Віталій ЦУРКАН (12).
Примітки: * - в разі необхідності; ** - в разі виходу.
Умовні позначення: ВТ – за кращим часом.
Источник — Федерация каноэ Украины
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