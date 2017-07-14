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27 українських веслувальників починають виступи на чемпіонаті Європи

Став відомий розклад змагань континентальної першості з веслування на байдарках і каное

  • 14.07.2017 09:36
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Стала відома остаточна програма змагань на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каное. Отже, 27 українських веслувальників заявлені в 24-х видах програми.

Чемпіонат Європи-2017.

Заїзди за участю українських веслувальників

14 липня. ДЕНЬ ПЕРШИЙ

Ранкова сесія. Попередні заїзди

09.21. Каное-одиночка. 1000 м (16 учасників). Віктор СВИРИДЮК (3 вода). 1-3 – фінал, 4-7+1BT - півфінал.

09.35. Байдарка-одиночка. 1000 м. Чоловіки (20 учасників). Олександр СИРОМЯТНИКОВ (1). 1 – фінал, 2-7 - півфінал.

09.57. Байдарка-четвірка. 500 м. Чоловіки (19 екіпажів). Кирило ЧЕРНОМОРОВ/ Іван СЕМИКІН/ Данііл КУЗЬМІН/ Ігор ТРУНОВ (8). 1 – фінал, 2-7 - півфінал.

10.12. Байдарка-четвірка. 500 м. Жінки (12 екіпажів). Марія КІЧАСОВА/ Марія ПОВХ/ Анастасія ТОДОРОВА/ Інна ГРИЩУН (2). 1-3 – фінал, 4-7+1BT - півфінал.

10.32. Каное-двійка. 1000 м (16 екіпажів). Дмитро ЯНЧУК/ Тарас МІЩУК (6). 1-3 – фінал, 4-7+1BT - півфінал.

10.46. Байдарка-двійка. 1000 м (18 екіпажів). Юрій ГАЛКІН/ Роман СКОРИК (9). 1-3 – фінал, 4-7+1BT - півфінал.

Денна сесія. Попередні заїзди

13.05. Байдарка-одиночка. 500 м. Жінки (18 учасників). Марія ПОВХ (9). 1-3 – фінал, 4-7+1BT - півфінал.

13.10. Каное-одиночка. 500 м. Чоловіки (16 учасників). Олександр МАКСИМЧУК (6). 1-3 – фінал, 4-7+1BT - півфінал.

13.25. Байдарка-одиночка. 500 м (16 учасників). Віталій ЦУРКАН (3). 1-3 – фінал, 4-7+1BT - півфінал.

14.17. Байдарка-двійка. 500 м. Жінки (18 екіпажів). Марія КІЧАСОВА/ Анастасія ГОРЛОВА (7). 1-3 – фінал, 4-7+1BT - півфінал.

14.37. Байдарка-двійка. 500 м. Чоловіки (20 екіпажів). Іван СЕМИКІН/ Ігор ТРУНОВ (3). 1 – фінал, 2-7 - півфінал.

14.52. Каное-двійка. 500 м. Жінки (14 екіпажів). Анастасія ЧЕТВЕРІКОВА/ Олександра ВОЛОВЧИК (8). 1-3 – фінал, 4-7+1BT - півфінал.

Денна сесія. Півфінали

15.14*. Каное-одиночка. 1000 м. Віктор СВИРИДЮК. 1-3 – півфінал.

15.21/15.28*. Байдарка-одиночка. 1000 м. Чоловіки. Олександр СИРОМЯТНИКОВ. 1-3 – фінал А, 4-7+1BT - фінал В.

15.43/ 15.48*. Байдарка-четвірка. 500 м. Чоловіки. Кирило ЧЕРНОМОРОВ/ Іван СЕМИКІН/ Данііл КУЗЬМІН/ Ігор ТРУНОВ. 1-3 – фінал А, 4-7+1BT - фінал В.

15.53*. Байдарка-четвірка. 500 м. Жінки. Марія КІЧАСОВА/ Марія ПОВХ/ Анастасія ТОДОРОВА/ Інна ГРИЩУН. 1-3 – фінал.

16.08*. Каное-двійка. 1000 м. Дмитро ЯНЧУК/ Тарас МІЩУК. 1-3 – фінал.

16.15*. Байдарка-двійка. 1000 м. Юрій ГАЛКІН/ Роман СКОРИК. 1-3 – фінал.

16.30*. Байдарка-одиночка. 500 м. Жінки. Марія ПОВХ. 1-3 – фінал.

16.35*. Каное-одиночка. 500 м. Чоловіки. Олександр МАКСИМЧУК . 1-3 – фінал.

16.40*. Байдарка-одиночка. 500 м. Віталій ЦУРКАН. 1-3 – фінал.

16.45*. Байдарка-двійка. 500 м. Жінки. Марія КІЧАСОВА/ Анастасія ГОРЛОВА. 1-3 – фінал.

16.55/17.00*. Байдарка-двійка. 500 м. Чоловіки. Іван СЕМИКІН/ Ігор ТРУНОВ. 1-3 – фінал А, 4-7+1BT - фінал В.

17.05*. Каное-двійка. 500 м. Жінки (14 екіпажів). Анастасія ЧЕТВЕРІКОВА/ Олександра ВОЛОВЧИК. 1-3 – фінал

15 липня. ДЕНЬ ДРУГИЙ

Ранкова сесія. Фінали

10.16**. Каное-одиночка. 1000 м. Віктор СВИРИДЮК

10.30**. Байдарка-одиночка. 1000 м. Чоловіки. Олександр СИРОМЯТНИКОВ.

10.44. Байдарка-двійка. 1000 м. Жінки. Юлія ЮРІЙЧУК/ Олена СКВОРЦОВА (3)

10.59**. Байдарка-четвірка. 500 м. Жінки. Марія КІЧАСОВА/ Марія ПОВХ/ Анастасія ТОДОРОВА/ Інна ГРИЩУН.

11.05**. Каное-двійка. 500 м. Жінки. Анастасія ЧЕТВЕРІКОВА/ Олександра ВОЛОВЧИК.

11.12. Байдарка-четвірка. 500 м. Чоловіки. Кирило ЧЕРНОМОРОВ/ Іван СЕМИКІН/ Данііл КУЗЬМІН/ Ігор ТРУНОВ.

11.25**. Каное-двійка. 1000 м. Дмитро ЯНЧУК/ Тарас МІЩУК.

11.41**. Байдарка-двійка. 1000 м. Юрій ГАЛКІН/ Роман СКОРИК.

11.56. Каное-четвірка. 1000 м. Чоловіки. Денис КОВАЛЕНКО/ Віталій ВЕРГЕЛЕС/ Денис КАМЕРИЛОВ/ Едуард ШЕМЕТИЛО (4).

Денна сесія. Попередні заїзди

14.30. Байдарка-одиночка. 200 м. Жінки (18 учасників). Анастасія ТОДОРОВА (8). 1-3 – фінал, 4-7+1BT - півфінал.

14.40. Каное-одиночка. 200 м. Чоловіки (13 учасників). Олександр МАКСИМЧУК (4). 1-3 – фінал, 4-7+1BT - півфінал.

14.50. Байдарка-одиночка. 200 м. Чоловіки (21 учасник). Ігор ТРУНОВ (2). 1 – фінал, 2-7 - півфінал.

15.05. Каное-одиночка. 200 м. Жінки (15 учасників). Людмила ЛУЗАН (3). 1-3 – фінал, 4-7+1BT - півфінал.

15.15. Байдарка-двійка. 200 м. Жінки (14 екіпажів). Марія КІЧАСОВА/ Анастасія ГОРЛОВА (2). 1-3 – фінал, 4-7+1BT - півфінал.

15.25. Байдарка-двійка. 200 м. Чоловіки (13 екіпажів). Ігор ТРУНОВ/ Олександр СЕНКЕВИЧ (4). 1-3 – фінал, 4-7+1BT - півфінал.

Вечірня сесія. Півфінали

17.00*. Байдарка-одиночка. 200 м. Жінки. Анастасія ТОДОРОВА. 1-3 – фінал

17.05/17.10*. Байдарка-одиночка. 200 м. Чоловіки. Ігор ТРУНОВ. 1-3 – фінал А, 4-7+1BT - фінал В.

17.15*. Каное-одиночка. 200 м. Чоловіки. Олександр МАКСИМЧУК. 1-3 – фінал.

17.20*. Каное-одиночка. 200 м. Жінки. Людмила ЛУЗАН. 1-3 – фінал.

17.25*. Байдарка-двійка. 200 м. Жінки. Марія КІЧАСОВА/ Анастасія ГОРЛОВА. 1-3 – фінал.

17.30*. Байдарка-двійка. 200 м. Чоловіки. Ігор ТРУНОВ/ Олександр СЕНКЕВИЧ (4). 1-3 – фінал.

16 липня. ДЕНЬ ТРЕТІЙ

Ранкова сесія. Фінали

10.05**. Байдарка-одиночка. 500 м. Жінки. Марія ПОВХ

10.12**. Каное-одиночка. 500 м. Чоловіки (16 учасників). Олександр МАКСИМЧУК.

10.25**. Байдарка-одиночка. 500 м. Віталій ЦУРКАН.

10.54**. Байдарка-двійка. 500 м. Жінки. Марія КІЧАСОВА/ Анастасія ГОРЛОВА.

11.10. Каное-двійка. 500 м. Дмитро ЯНЧУК/ Тарас МІЩУК (6)

11.23**. Байдарка-двійка. 500 м. Чоловіки. Іван СЕМИКІН/ Ігор ТРУНОВ.

Денна сесія. Фінали

13.05**. Байдарка-одиночка. 200 м. Жінки. Анастасія ТОДОРОВА.

13.11**. Каное-одиночка. 200 м. Чоловіки. Олександр МАКСИМЧУК.

13.24**. Байдарка-одиночка. 200 м. Чоловіки. Ігор ТРУНОВ.

13.37**. Каное-одиночка. 200 м. Жінки. Людмила ЛУЗАН.

13.43**. Байдарка-двійка. 200 м. Жінки. Марія КІЧАСОВА/ Анастасія ГОРЛОВА.

13.56. Каное-двійка. 200 м. Чоловіки. Віталій ВЕРГЕЛЕС/ Денис КАМЕРИЛОВ (7).

14.09**. Байдарка-двійка. 200 м. Чоловіки. Ігор ТРУНОВ/ Олександр СЕНКЕВИЧ.

Денна сесія. Фінали

15.52. Каное-одиночка. 5000 м. Едуард ШЕМЕТИЛО (12).

16.31. Байдарка-одиночка. 5000 м. Віталій ЦУРКАН (12).

Примітки: * - в разі необхідності; ** - в разі виходу.

Умовні позначення: ВТ – за кращим часом.

Источник — Федерация каноэ Украины

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