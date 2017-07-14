27 українських веслувальників починають виступи на чемпіонаті Європи

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Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Я от Динамо уже давно ничего не жду» 09:51 — zac76 1 Пять? да в таких условиях надо было 9 выигрывать за три года. А еще и за два года один матч выи... 09:15 — zahar-skarceni1979 Да правда в глаза КОЛИТ!!!!А ДЕРНАМОВЦАМ ОНА Их ВЫКОЛОЛА!!!СКОЛЬКО ОТ вас лестных отзывов и воспо...

Костевич отметился результативной передачей в Лиге Европы 09:21 — dudigo78 Може вже нарешті Шевченко зверне не нього свою увагу? Ау!!! найкращий лівий захисник польської ек...