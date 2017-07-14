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Бидгощ-2017: вісімка Миколи Нижника і чотири кваліфікації українців

У Польщі триває молодіжний чемпіонат Європи з легкої атлетики

  • 14.07.2017 11:57
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Getty Images
© Getty Images
На молодіжному чемпіонаті Європи з легкої атлетики розіграли перший комплект медалей. Найсильніших між собою визначали чоловіки з бігу на 10000 метрів. До першої вісімки потрапив і українець.
 
Микола Нижник пробіг 10000 метрів за 29.55.97 хв і замкнув вісімку найсильніших. Чемпіоном Європи U23 став іспанець Карлос Майо (29.28,06 хв).
 
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В основному колі з метання диска побачимо Карину Чередниченко. Вже у першій спробі вона встановила особистий рекорд (53,09 м), що дозволило їй напряму подолати кваліфікацію.
 
Наталія Стребкова провела тактично грамотний забіг на 3000 метрів з перешкодами і, фінішувавши у ньому другою (10.10,12 хв), напряму вийшла до фіналу.
 
Марина Килипко не мала проблем з подоланням кваліфікації зі стрибків з жердиною. З необхідними для цього 4,20 метрами вона впоралася з першого разу.
 
З першої спроби подолав потрібні для кваліфікації зі стрибків у висоту 2,18 м і Віктор Лонський. Планочка, щоправда, дещо задрижала, але встояла. Насправді, для виходу в основне коло змагань деяким атлетам вистачило і 2,15 м. Така ж висота була й в активі Сергія Спільняка, от тільки на відміну від тих, хто кваліфікувався, її він подолав не з першої, а з третьої спроби, і, на жаль, закінчив боротьбу на чемпіонаті Європи U23. Не вдалося пройти далі і Вадиму Кравчуку (2,06 м).
 
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Зовсім трішки до виходу в основне коло змагань з потрійного стрибка не вистачило Ользі Корсун. Кваліфікаційний норматив, 13,05 м, виконали рівно 12 атлеток. Ольга у найкращій зі спроб стрибнула на 13,01 і посіла 13-те місце. У Катерини Попової – 12,82 м, у Дар’ї Дьяченко – 12,49 м. Відзначимо також вітер, який гуляв у секторі і дув як в обличчя спортсменкам, так і доходив до +4,2 м/с, як в останній спробі Корсун.
 
Без українок пройде фінал з бігу на 800 метрів. Час Наталії Пироженко – 2.08,08 хв. Вона 18-та.
 
Не буде наших представників і в основному колі змагань з метання списа серед чоловіків (Олександр Козубський – 67,24 м; Матвій Крутієнко – 65,64 м).
 
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Перший день змагань з семиборства Римма Гордієнко завершила на шостій сходинці (3501 очко), а Дарина Слобода – на десятій (3424). У вечірній частині програми дівчата штовхали ядро (Слобода – 13,85 м; Гордієнко -  13,21 м) і бігли 200 метрів (Слобода – 25,01 с; Гордієнко – 25,53 с).

Источник — Федерация легкой атлетики Украины

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