Тренерам ДЮСШ підвищать зарплати

З 1 вересня нинішнього року буде підвищено зарплату тренерів-викладачів дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

Відповідну постанову «Про внесення змін до розділу VІ додатка 2 до постанови КМУ від 30 серпня 2002 р. № 1298» ухвалено сьогодні на засіданні Уряду.

«Приємно, що є розуміння і підтримка у вирішенні таких важливих питань з боку Президента країни Петра Порошенка, Уряду на чолі з Володимиром Гройсманом і В’ячеславом Кириленком, Міністерства молоді та спорту на чолі з Ігорем Ждановим. Створення сприятливих умов для роботи тренерських кадрів – ключове завдання для сьогодення і майбутнього українського спорту. Тренери – наше багатство. Саме наставники дитячо-юнацьких спортивних шкіл попри різні труднощі розкривають таланти, роблячи з дітей зірок світового спорту, які згодом прославляють Україну в світі, на честь їх перемог на найпрестижніших спортивних стартах піднімається прапор і лунає гімн нашої держави», - наголосив Сергій Бубка, висловивши вдячність всім причетним до прийняття цього вкрай важливого рішення.

Нагадаємо, що наприкінці 2016 року за ініціативи та активної участі Національного олімпійського комітету було вирішено питання щодо додаткового виділення 63,5 млн. грн. в державному бюджеті на поточний рік для підвищення оплати праці провідних українських тренерів, що дозволить значно покращити умови для роботи в нашій країні висококваліфікованих кадрів.

Вирішення цього питання стало можливим завдяки об'єднанню зусиль спортивної громадськості, членів Національного олімпійського комітету, Міністерства молоді і спорту.