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Найробі: особисті рекорди і кваліфікації українців у ранковій сесії

У боротьбу за медалі вступили семиборки

  • 14.07.2017 17:19
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У боротьбу за медалі на чемпіонаті світу U18, який триває у Найробі, вступили семиборки. Після двох видів Тетяна Білик посідає сьоме місце (1701 очко: 100 м з/б – 14,69 с, особистий рекорд; висота – 1,67 м). Дар’я Діханова – дев’ята (1664 очка: 100 м з/б – 15,25 с; висота – 1,70 м, особистий рекорд).

Василь Макух відмінно провів забіг першого кола на 200 метрів і з другого місця з особистим рекордом (21,62 с) напряму кваліфікувався до півфіналу. У змаганнях жінок пройшла далі за часом Тетяна Кайсен (24,85 с).

Олексій Кирилін у першій спробі кваліфікації з метання диска зробив заступ, проте вже у наступній показав 60,30 м і виконав кваліфікаційний норматив.

Без Марії Адамчук пройде основне коло з потрійного стрибка. Її результат у кваліфікації – 12,29 м.

Источник — Федерация легкой атлетики Украины

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