Найробі: особисті рекорди і кваліфікації українців у ранковій сесії

У боротьбу за медалі на чемпіонаті світу U18, який триває у Найробі, вступили семиборки. Після двох видів Тетяна Білик посідає сьоме місце (1701 очко: 100 м з/б – 14,69 с, особистий рекорд; висота – 1,67 м). Дар’я Діханова – дев’ята (1664 очка: 100 м з/б – 15,25 с; висота – 1,70 м, особистий рекорд).



Василь Макух відмінно провів забіг першого кола на 200 метрів і з другого місця з особистим рекордом (21,62 с) напряму кваліфікувався до півфіналу. У змаганнях жінок пройшла далі за часом Тетяна Кайсен (24,85 с).



Олексій Кирилін у першій спробі кваліфікації з метання диска зробив заступ, проте вже у наступній показав 60,30 м і виконав кваліфікаційний норматив.



Без Марії Адамчук пройде основне коло з потрійного стрибка. Її результат у кваліфікації – 12,29 м.