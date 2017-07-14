Варран Баргий – победитель 13-го этапа Тур де Франс-2017

25-летний французский гонщик команды Sunweb Варран Баргий (Warren Barguil) в День взятия Бастилии одержал победу на 13-м горном этапе Тур де Франс-2017.



В последний раз французский гонщик выигрывал этап Тур де Франс в День взятия Бастилии в 2005 году, это был Давид Монкутье.



Этап начался с новости о том, что судьи UCI отменили штраф в 20 секунд для Ригоберто Урана (Cannondale-Drapaс), Джорджа Беннетта (LottoNL-Jumbo) и Сержа Паувелса (Dimension Data).



Короткий горный этап с прохождением трёх подъёмов 1-й категории начался с атаки французского гонщика команды Direct Energie Томаса Фёклера, вместе с которым уехал будущий победитель этапа Варран Баргий (Sunweb), однако их добрали за 90 км. Затем атаковали Сильван Шаванель (Direct Energie), Филипп Жильбер (Quick Step Floors) и Алессандро Де Марки (BMC). Однако, Жильбер и Шаванель выпали на первом подъёме.



За 70 км до финиша из пелотона атаковали Альберто Контадор (Trek-Segafredo) и будущий победитель этапа Варран Баргий (Sunweb), за которыми сразу сел Микель Ланда (Sky).



Через 7 км эта группа добрала державшегося впереди из раннего отрыва Алессандро Де Марки, и прошла итальянского гонщика.



Вслед за Контадором из пелотона атаковал Наиро Кинтана (Movistar), уехавший вместе со своим товарищем по команде Карлосом Бетанкуром, который вскоре вернулся в пелотон.



Варран Баргий, первоначально не выдержавший темпа Альберто Контадора и Микеля Ланды, выпал на первом подъёме, но присоединился к группе Кинтаны.



Также в группу Кинтаны переложился Михал Квятковски (Sky).



Во время этапа сошёл Якоб Фульсанг (Astana), получивший травмы во время падения на 11-м этапе.



В итоге впереди сформировались две группы – Микель Ланда и Альберто Контадор были лидерами гонки, за ними группа Наиро Кинтаны, Варрана Баргия, Михала Квятковски и Алексиса Вийермоза (AG2R La Mondiale), который недолго продержался в этой группе и выпал.



За 55 км до финшиа на вершине второго из подъёмов дня, Коль д'Анье (Col d'Agnes), Контадор и Ланда опережали группу жёлтой майки на две с половиной минуты. Группа Кинтаны на спуске с Коль д'Анье (Col d'Agnes)проигрывала Контадору и Ланде 20 секунд, но добрать лидеров Кинтана и его попутчики смогли лишь за 28 км до финиша, за километр до третьей вершины дня Мюр де Пегер (Mur de Peguere), 1-й категория, протяжённость 9.3 км, 631-1375 м, перепад 744 м, средний градиент 7,9%, максимальный градиент 18%.



После чего группа лидеров увеличилась до четырёх человек. Михал Квятковски чуть раньше выпал из отрыва, подождав группу жёлтой майки, где начал помогать Крису Фруму (Sky).



Дэн Мартин (Quick Step Floors) задавал скорость на финальном подъёме в группе жёлтой майки, просеяв её.



На спуске с Мюр де Пегер в группе жёлтой майки предпринимались многочисленные атаки. Крис Фрум пробовал атаковать, но Фабио Ару, защищающий майку лидера, закрывал просвет. Также атаковал Роман Барде (AG2R). Ригоберто Уран (Cannondale-Drapac) пытался уехать за 9 км до финиша, но его добрали. После нескольких бесплодных атак Дэну Мартину всё же удалось отъехать от группы жёлтой майки за 6 км до финиша, его вскоре добрал Саймон Йейтс (Orica-Scott) и они начали работать вместе. Но добрать четвёрку лидеров им не удалось.



Группа, в которой находились Альберто Контадор, Наиро Кинтана, Микель Ланда, Варран Баргий, разыграла спринт, где Баргий опередил Наиро Кинтану и Альберто Контадора.



В итоге перестановок в первой четвёрке общего зачёта не произошло. Фабио Ару (Astana) защитил жёлтую майку лидера и продолжает опережать Криса Фрума (Sky) на 6 секунд. Роман Барде (AG2R) замыкает тройку лидеров, уступая Ару 25 секунд. Ригоберто Уран (Cannondale-Drapac) остался на 4-й позиции и уступает Ару 35 секунд.



Микель Ланда (Sky) оттеснил Дэна Мартина (Quick Step Floors) c 5-го на 6-ю позицию в общем зачёте, ворвавшись в топ-5. Альберто Контадор (Trek-Segafredo) поднялся в топ-10 общего зачёта.



Варран Баргий (Sunweb) укрепил своё лидерство в горной классификации, где набрал 99 очков и на 66 очков опережает своего ближайшего соперника Микеля Ланду (Sky).