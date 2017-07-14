Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Михайло Кохан і Ярослава Магучіх здобули золото юніорського ЧС

Українці виграли перші медалі у Найробі

  • 14.07.2017 21:44
  • 71 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images
© Getty Images

На чемпіонаті світу U18 з легкої атлетики, який триває у Найробі, українці виграли перші медалі. І відразу золоті.

Михайло Кохан і Ярослава Магучіх їхали до Кенії лідерами юнацького світового сезону. Саме вони були фаворитами у своїх видах і виправдали всі сподівання, які з ними пов’язували. І навіть більше!

Кохан у другій спробі метнув молот (5 кг) на 82,31 м, чим відразу відправив у нокаут суперників. Найближчого з них, Дамніта Сінгха з Індії, він випередив на 8,11 м. Наступна спроба Михайла також була за 80 метрів – 80,98 м. Наступні три не були результативними, проте на чемпіонстві українця це жодним чином не відобразилося. Богдан Потрус посів 13-те місце (64,07 м).

Другу золоту медаль Україні цього вечора принесла Ярослава Магучіх. Більше того, вона встановила рекорд чемпіонатів світу U18 зі стрибків у висоту – 1,92 м. Чемпіонський титул їй забезпечив стрибок на 1,87. Планку на висоті рекорду чемпіонату вона долала вже у ролі переможниці. І якщо з першого разу та не встояла, то у другій спробі, як і суперниці Ярослави, не змогла завадити українці зробити її перемогу ще яскравішою.

Источник — Федерация легкой атлетики Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.