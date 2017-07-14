Михайло Кохан і Ярослава Магучіх здобули золото юніорського ЧС

На чемпіонаті світу U18 з легкої атлетики, який триває у Найробі, українці виграли перші медалі. І відразу золоті.



Михайло Кохан і Ярослава Магучіх їхали до Кенії лідерами юнацького світового сезону. Саме вони були фаворитами у своїх видах і виправдали всі сподівання, які з ними пов’язували. І навіть більше!



Кохан у другій спробі метнув молот (5 кг) на 82,31 м, чим відразу відправив у нокаут суперників. Найближчого з них, Дамніта Сінгха з Індії, він випередив на 8,11 м. Наступна спроба Михайла також була за 80 метрів – 80,98 м. Наступні три не були результативними, проте на чемпіонстві українця це жодним чином не відобразилося. Богдан Потрус посів 13-те місце (64,07 м).



Другу золоту медаль Україні цього вечора принесла Ярослава Магучіх. Більше того, вона встановила рекорд чемпіонатів світу U18 зі стрибків у висоту – 1,92 м. Чемпіонський титул їй забезпечив стрибок на 1,87. Планку на висоті рекорду чемпіонату вона долала вже у ролі переможниці. І якщо з першого разу та не встояла, то у другій спробі, як і суперниці Ярослави, не змогла завадити українці зробити її перемогу ще яскравішою.