ЄВРО-2017. 6 фіналів з 12-ти можливих

За підсумками першого дня чемпіонату Європи в Пловдиві українські веслувальники вийшли в фінал у шести видах програми.

У вирішальних заїздах стартують байдарка-четвірка у складі Марії КІЧАСОВОЇ, Марії ПОВХ, Анастасії ТОДОРОВОЇ та Інни ГРИЩУН, каное-двійка у складі Дмитра ЯНЧУКА та Тараса МІЩУКА, байдарка-двійка Ігор ТРУНОВ/ Іван СЕМИКІН, каное-двійка Олександра ВОЛОВЧИК/ Анастасія ЧЕТВЕРІКОВА, каноїст Олександр МАКСИМЧУК, а також Марія ПОВХ в одиночці.

Обидві «каное-двійки», а також «четвірка» поборються за медалі вже в суботу в ранковій сесії.