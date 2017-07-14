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ЄВРО-2017. 6 фіналів з 12-ти можливих

Українські веслувальники вийшли в фінал у шести видах програми на ЧЄ

  • 14.07.2017 22:29
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За підсумками першого дня чемпіонату Європи в Пловдиві українські веслувальники вийшли в фінал у шести видах програми.

У вирішальних заїздах стартують байдарка-четвірка у складі Марії КІЧАСОВОЇ, Марії ПОВХ, Анастасії ТОДОРОВОЇ та Інни ГРИЩУН, каное-двійка у складі Дмитра ЯНЧУКА та Тараса МІЩУКА, байдарка-двійка Ігор ТРУНОВ/ Іван СЕМИКІН, каное-двійка Олександра ВОЛОВЧИК/ Анастасія ЧЕТВЕРІКОВА, каноїст Олександр МАКСИМЧУК, а також Марія ПОВХ в одиночці.

Обидві «каное-двійки», а також «четвірка» поборються за медалі вже в суботу в ранковій сесії.

Источник — Федерация каноэ Украины

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