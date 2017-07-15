Байдарка-четверка в составе полтавчанки Марии Кичасовой, Марии Повх из Луцка, Анастасии Тодорова из Южного и Инны Грищун из Хмельницкого стала бронзовым призером на дистанции 500 м.

Украинки показали результатом 1.31,624. Они всего 0,027 секунды проиграли польскому экипажу, который стал серебряным призером.

Тренируются байдарочницы под руководством Алексея Семыкина.

В этом же составе украинская байдарка-четверка завоевала серебряные медали чемпионата Европы 2015 года.