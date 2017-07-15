Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Владислав Мазур – чемпіон Європи серед молоді

Українські атлети продовжують выступи у Бидгощі

  • 15.07.2017 12:53
  • 44 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФЛАУ. Владислав Мазур
© ФЛАУ. Владислав Мазур
Золоту естафету українців у Бидгощі підхопив Владислав Мазур. Учень Ігоря Лонського став чемпіоном Європи U23 зі стрибків у довжину і повторив найкращий результат європейського сезону серед молоді.
 
Вже у другій спробі Мазур показав переможні 8,04 м. А у заключній вже у статусі чемпіона максимально наблизився до цього результату – 8,03 м. Ігор Гончар – десятий (7,38 м).
 
Марина Немченко фінішувала п’ятою з бігу на 10000 метрів і встановила особистий рекорд (33.44,13 хв). Валерія Зіненко була 12-ю, і також з особистим рекордом (34.20,21 хв). Перемогла з рекордом чемпіонатів Ясемін Кан (31.39,80 хв).
 
Володимир Мисливчук приніс Україні ще одне місце у фіналі. У секторі для метання молота він з результатом 70,30 метрів став п’ятим. Переміг угорець Бенсе Халаш (73,30 м).
 
Підтримала наших фіналістів і Карина Чередниченко, яка була восьмою з метання диска (52,18 м). Чемпіонкою Європи U23 стала німкеня Клодін Віта (61,79 м).
 
14 липня змагання також завершили семиборки. Дарина Слобода замкнула першу вісімку з сумою у 5801 очко. Римма Гордієнко – 12-та (5573). Чемпіонкою Європи серед молоді з національним рекордом Швейцарії стала Каролін Агну (6330 очок). Результати українок по видам у другий день змагань: Гордієнко (довжина – 5,95 м, спис – 35,73 м, 800 м – 2.33,30 хв), Ставнича (довжина – 5,90 м, спис – 36,89 м, 800 м – 2.11,02 хв).
 
***
 
Українки показали стовідсотковий результат у кваліфікації зі стрибків у висоту. Для її подолання виявилося достатньо 1,79 м. Всі три наші атлетки – Ірина Геращенко, Лілія Клінцова і Юлія Левченко – впоралися з цією висотою з першою спроби. А Левченко і Геращенко і взагалі з неї лише починали змагання.
 
Свій клас підтвердила й Альона Шамотіна, подолавши кваліфікаційний бар’єр з метання молота з результатом 67,42 м. Вікторія Сахно до основного кола змагань не вийшла – 61,26 м.
 
Яна Качур (23,28 с, особистий рекорд) і Аліна Калістратова (23,74 с) напряму вийшли до півфіналу з бігу на 200 метрів.
 
Не вдалося вийти у фінал з бігу на 110 метрів з бар’єрами нашим чоловікам. Забіг Максата Кандимова тричі повертали на старт, а фіна Віктора Кантеле і взагалі дискваліфікували через фальстарт. На жаль, Кандимов не зміг продемонструвати свій найкращий час і з результатом 14,52 с він 17-й. У Богдана Чорномаза 14,12 с, але він також поза вісімкою фіналістів.
 
У кроці від фіналу з бігу на 400 метрів зупинилася Катерина Климюк. Власне, за результатами першого кола українка була якраз восьмою, проте її забіг виявився швидшим, ніж третій, і вона не змогла кваліфікуватися ані напряму, ані за часом (52,90 с). Натомість француженка Дебора Санан, яка показала на шість сотих секунди гірший час, ніж Климюк, проте фінішувала у своєму забігу другою (дві перші виходили до фіналу напряму), тепер виступить у вирішальному колі змагань.

Источник — Федерация легкой атлетики Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.