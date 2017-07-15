Владислав Мазур – чемпіон Європи серед молоді

Золоту естафету українців у Бидгощі підхопив Владислав Мазур. Учень Ігоря Лонського став чемпіоном Європи U23 зі стрибків у довжину і повторив найкращий результат європейського сезону серед молоді.

Вже у другій спробі Мазур показав переможні 8,04 м. А у заключній вже у статусі чемпіона максимально наблизився до цього результату – 8,03 м. Ігор Гончар – десятий (7,38 м).

Марина Немченко фінішувала п’ятою з бігу на 10000 метрів і встановила особистий рекорд (33.44,13 хв). Валерія Зіненко була 12-ю, і також з особистим рекордом (34.20,21 хв). Перемогла з рекордом чемпіонатів Ясемін Кан (31.39,80 хв).

Володимир Мисливчук приніс Україні ще одне місце у фіналі. У секторі для метання молота він з результатом 70,30 метрів став п’ятим. Переміг угорець Бенсе Халаш (73,30 м).

Підтримала наших фіналістів і Карина Чередниченко, яка була восьмою з метання диска (52,18 м). Чемпіонкою Європи U23 стала німкеня Клодін Віта (61,79 м).

14 липня змагання також завершили семиборки. Дарина Слобода замкнула першу вісімку з сумою у 5801 очко. Римма Гордієнко – 12-та (5573). Чемпіонкою Європи серед молоді з національним рекордом Швейцарії стала Каролін Агну (6330 очок). Результати українок по видам у другий день змагань: Гордієнко (довжина – 5,95 м, спис – 35,73 м, 800 м – 2.33,30 хв), Ставнича (довжина – 5,90 м, спис – 36,89 м, 800 м – 2.11,02 хв).

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Українки показали стовідсотковий результат у кваліфікації зі стрибків у висоту. Для її подолання виявилося достатньо 1,79 м. Всі три наші атлетки – Ірина Геращенко, Лілія Клінцова і Юлія Левченко – впоралися з цією висотою з першою спроби. А Левченко і Геращенко і взагалі з неї лише починали змагання.

Свій клас підтвердила й Альона Шамотіна, подолавши кваліфікаційний бар’єр з метання молота з результатом 67,42 м. Вікторія Сахно до основного кола змагань не вийшла – 61,26 м.

Яна Качур (23,28 с, особистий рекорд) і Аліна Калістратова (23,74 с) напряму вийшли до півфіналу з бігу на 200 метрів.

Не вдалося вийти у фінал з бігу на 110 метрів з бар’єрами нашим чоловікам. Забіг Максата Кандимова тричі повертали на старт, а фіна Віктора Кантеле і взагалі дискваліфікували через фальстарт. На жаль, Кандимов не зміг продемонструвати свій найкращий час і з результатом 14,52 с він 17-й. У Богдана Чорномаза 14,12 с, але він також поза вісімкою фіналістів.

У кроці від фіналу з бігу на 400 метрів зупинилася Катерина Климюк. Власне, за результатами першого кола українка була якраз восьмою, проте її забіг виявився швидшим, ніж третій, і вона не змогла кваліфікуватися ані напряму, ані за часом (52,90 с). Натомість француженка Дебора Санан, яка показала на шість сотих секунди гірший час, ніж Климюк, проте фінішувала у своєму забігу другою (дві перші виходили до фіналу напряму), тепер виступить у вирішальному колі змагань.