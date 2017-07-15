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Анна Волошина выиграла бронзу чемпионата мира

Украинка стала третьей среди синхронисток-сольниц

  • 15.07.2017 14:28
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Getty Images
© Getty Images
В Будапеште проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Сегодня первую медаль завоевала представительница Украины.
 
В сольной программе по синхронному плаванию бронзовую медаль выиграла украинка Анна Волошина. Она набрала 91,9992 балла. Второе место заняла испанка Она Карбонель (93,6534). Чемпионкой мира стала россиянка Светлана Колесниченко (95,2036). 

Источник — Sport.ua

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