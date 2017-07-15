На НСК Олимпийский состоялось прощание с Александром Мащенко

14 июля в Киеве на НСК «Олимпийский» в Холле чемпионов состоялась церемония прощания с главным редактором сайта и телеканала Xsport, известным украинским журналистом и комментатором Александром Мащенко. Александр был похоронен в селе Требухов Киевской области рядом с могилами родителей.

Александр Мащенко ушел из жизни 12 июля, в возрасте 38 лет. Проститься с ним, а также выразить соболезнования родным и близким пришли множество людей: коллеги по работе, известные спортсмены, тренеры, руководители национальных Федераций, друзья, знакомые и болельщики.

Все фото - Богдан Бортаков