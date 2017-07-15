Лавский выиграл бронзовую медаль на чемпионате мира среди юношей

Украинец Владислав Лавский выиграл бронзовую награду на чемпионате мира по легкой атлетике среди юношей, который проходит в Найроби - столице Кении.

17-летний легкоатлет приехал в Найроби с личным рекордом 2,06 м. В течение соревнований по прыжкам в высоту он дважды улучшил этот результат - сначала с первой попытки преодолел 2,07, а затем, снова с первой, 2,11 м. Именно этот результат обеспечил Лавскому бронзовую медаль.