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Лавский выиграл бронзовую медаль на чемпионате мира среди юношей

17-летний украинец дважды улучшил личный рекорд с первой попытки в Найроби

  • 15.07.2017 17:45
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uaf.org.ua. Владислав Лавский
© uaf.org.ua. Владислав Лавский
Украинец Владислав Лавский выиграл бронзовую награду на чемпионате мира по легкой атлетике среди юношей, который проходит в Найроби - столице Кении.
 
17-летний легкоатлет приехал в Найроби с личным рекордом 2,06 м. В течение соревнований по прыжкам в высоту он дважды улучшил этот результат - сначала с первой попытки преодолел 2,07, а затем, снова с первой, 2,11 м. Именно этот результат обеспечил Лавскому бронзовую медаль.
 
Ранее сообщалось, что Владислав Мазур выиграл золотую медаль на молодежном чемпионате Европы.

Источник — Федерация легкой атлетики Украины

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