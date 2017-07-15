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Гребля. Чемпионат Европы. Обзор 2-го дня

Украинские гребцы завоевали одну медаль во второй день чемпионата Европы, проходящего в Пловдиве

  • 15.07.2017 19:59
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Гребля. Чемпионат Европы. Обзор 2-го дня

В первый день финалов чемпионата Европы по гребле, проходящего в Пловдиве, спортсмены боролись за медали во всех видах программы на дистанции 1000 метров. Кроме того, были определены чемпионы и призеры в двух олимпийских видах на дистанции 500 метров – в байдарках-четверках.

Реальные надежды на завоевание медалей мы связывали мужчинами каноистами и женщинами-байдарочницами, естественно, в четверке. Надежды эти были безосновательны. Обо всем по порядку.

ЖЕНСКАЯ БАЙДАРКА. ПРОТИВ ВЕТРА

Украинская женская байдарка, начиная с 2014 года, постоянно находится в числе соискателей наград крупных соревнований на дистанции 500 метров. Успешно начали украинские байдарочницы и нынешний сезон, став серебряными призерами этапа Кубка мира в Португалии. Тогда в составе с Анастасией Горловой. На чемпионате Украины ее место в лодке на втором мере после проведениях контрольных заездов – заняла более опытная лучанка Мария Повх, которая была в составе этого экипажа в 2015-м, когда была завоевана серебряная медаль чемпионата Европы и олимпийская лицензия.

После половины дистанции финала украинки на втором месте, отставая на 0,17 секунды от венгерок – 44,44 против 44,27. Оставалась решающая часть дистанции, а украинский экипаж шел по третьей воде, испытывая довольно серьезное сопротивление встречного ветра. И, тем не менее, конкурировал с венгерками за победу. Тем обиднее, было стать третьими, уступив микроскопические 0,028 секунды польскому экипажу, накатившему по дальней, седьмой, воде – 1.31,624 против 1.31,596.

КАНОЭ-ДВОЙКА. В БОРЬБЕ ЗА ПОДИУМ

На предыдущем своем чемпионате Европы – в 2015-м - Дмитрий Янчук и Тарас Мищук ворвались в число лучших дуэтов континента, а затем в Рио-2016 подтвердили свой класс, став бронзовыми призерами. В числе соискателей наград они и в нынешнем сезоне, за небольшим исключением в виде финала В в олимпийском виде на этапе Кубка мира в Сегеде. А так в активе две серебряные медали и победа на «пятисотке» в Португалии. В Пловдиве они попали в главный финал А через полуфинал, впрочем это мало о чем говорило – возможно, это тактические моменты. В любом случае они были в числе претендентов на подиум.

Это показала и сама гонка. За 250 метров до финиша явные лидеры – немцы, а на второе место претендовали по крайней мере пять дуэтов, которые шли в диапазоне 1,5 секунды. Так и финишировали. К сожалению, бронзовые призеры Рио стали последними в этой пятерке. От такой реальной «бронзы» их отделило всего 0,65 секунды - 3.38,960 против 3.38,312 у итальянского экипажа.

Реализовать свои медальные цели Янчук с Мищук вполне могут в воскресенье на дистанции 500 м, где они также в числе главных претендентов на подиум.

 

КАНОЭ-ЧЕТВЕРКА. ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ

Украинские гребцы в соревнованиях четверок на дистанции 1000 метров на четыре последних чемпионатах Европы, а также на чемпионате мира-2015 экипаж, где функции загребного постоянно выполнял Денис Коваленко, был стабильно на пьедестале. Но в Пловдиве не сложилось…

На половине  дистанции шестое место и 4 (!) секунды от лидирующих поляков. Но две секунды от «бронзы». За 250 метров – позиция улучшилась, отставание увеличилось – до трех секунд. Совершить маленький подвиг на заключительном отрезке украинская четверка не сумела. Пятое место с отставанием 2,5 секунды от пьедестала – 3.24,472 против 3.21,904 у российского экипажа. Медальная серия прервана.

СПРИНТ. НЕ ДУМАЙ О СЕКУНДАХ СВЫСОКА

Вторая половина второго дня чемпионата Европы была посвящена спринтерским разборкам – определялись финалисты на дистанции 200 метров. Сборная Украины была представлена во всех видах программы, за исключением мало популярной женской каноэ-двойки.

В теории вопроса украинские гребцы могли рассчитывать на выход в финал во всех видах программы. Вышли в трех шести, в трех других – от финалов отделила одна позиция. Обо всем по порядку.

По итогам предварительных заездов украинские гребцы вышли в финалы в трех видах программы из шести, причем Мария Кичасова и Анастасия Горлова – победительницы майского этапа Кубка мира в Сегеде ­– финишировали первыми в своем заезде, недвусмысленно дав понять конкурентам, что и здесь готовы поспорить за титул.

Двойка в составе Игоря Трунова и Александра Сенкевича, показавшая пятый результат на прошлогоднем Евро, и здесь вынашивает честолюбивые планы. Об этом заявил Игорь Трунов еще на чемпионате Украины. И слова не разошлись с делом. На данном этапе борьбы. Украинцы уверенно решили задачу выхода в финал.

Столь же уверенно сделать это в одиночке Игорю было во сто крат сложнее. Еще бы - в компании с такими монстрами спринта как олимпийский чемпион Лиам Хит, серебряный призер Рио-2016 Максим Бомон, двукратный чемпион Европы Марко Драгославлевич. Он финишировал четвертым, опередив француза. В полуфинале надо было попадать в число трех лучших. Но… только четвертое место с отставанием 0,3 секунды от заветной тройки. И только лишь финал В.

Анастасия Тодорова также была близка к выходу в финал, но уже в предварительном заезде. Но тоже четвертое место. Тут цена вопроса – 0,2 секунды. В полуфинале – без шансов.

А вот Людмила Лузан сумела решить свои вопросы, как говорится, не отходя от кассы, став как раз третьей в своем предварительным заезде – 0,07 секунды в пользу чемпионки Европы среди молодежи-2017.

ВОСКРЕСНЫЕ ФИНАЛЫ

Утренняя сессия

10.05. Байдарка-одиночка. 500 м. Женщины. Мария Повх (8 вода)

11.10. Каноэ-двойка. 500 м. Дмитрий Янчук/ Тарас Мищук (6)

н 11.23. Байдарка-двойка. 500 м. Мужчины. Иван Семыкин / Игорь Трунов (7)

Дневная сессия.

12.46. Байдарка-одиночка. 200 м. Мужчины. Финал В. Игорь Трунов.

13.37. Каноэ-одиночка. 200 м. Женщины. Людмила Лузан (7).

13.43. Байдарка-двойка. 200 м. Женщины. Мария Кичасова / Анастасия Горлова (5).

13.56. Каноэ-двойка. 200 м. Мужчины. Виталий Вергелес / Денис Камерилов (7).

14.09. Байдарка-двойка. 200 м. Мужчины. Игорь Трунов / Александр Сенкевич (3).

15.52. Каноэ-одиночка. 5000 м. Эдуард Шеметило (12).

16.31. Байдарка-одиночка. 5000 м. Виталий Цуркан (12).

Автор — Влад Ефимов, Sport.ua

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