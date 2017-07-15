Алексей Кирилин выиграл серебряную награду в Найроби

Алексей Кирилин выиграл «серебро» в метании диска на юношеском чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в столице Кении - Найроби.
16-летний украинец метнул диск (1500 грамм) на дистанцию в 63,98 метров, установив личный рекорд.
Напомним, ранее в Найроби Владислав Лавский выиграл бронзовую награду в прыжках в высоту.
Источник — Федерация легкой атлетики Украины
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