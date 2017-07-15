Алексей Кирилин выиграл серебряную награду в Найроби

Для начала, посмотри, в какой лиге эти команды играют.

тобто в умовній Олександрії в нього більше шансів вирости в хорошого гравця, ніж в Баєрі? он Крав...

Ну где Динамо за последние года было??? В ЖОП,,,!!!Не перечте сами себе дибил...

ты блондинка или просто букварь забыла купить?

СРавься, родной «Шахтер»!Никогда не изменит тебеНебо футбольных звезд,Где горит (ну понятно где, ...

ШД,,ШД,,,ШД,,,